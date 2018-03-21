Сьогодні відзначаємо Всесвітній день лісів

Всесвітній, або Міжнародний день лісів відзначають 21 березня за рішенням Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 28 листопада 2012 р.

Щороку цього дня проводять різноманітні заходи, під час яких підвищують обізнаності про важливість усіх видів лісів і дерев за межами лісів для нинішнього і майбутніх поколінь.

Тема Дня 2018 року – «Ліси та стійкі міста»

Як зазначають на офіційному сайті ООН, Міжнародний день лісів покликаний продемонструвати важливість лісів для підтримки і захисту людської цивілізації. Значення лісів у житті людини неможливо переоцінити. Деревина – це паливо, це можливість рухатися шляхом сталого розвитку і, нарешті, це інструмент боротьби зі зміною клімату.

Основні факти:

Ліси та дерева накопичують вуглець, що допомагає пом’якшенню наслідків зміни клімату в містах і передмістях.

Дерева покращують місцевий клімат, сприяючи економії 20-25 відсотків енергії, що витрачається для обігріву.

Продумана посадка дерев у міських районах здатна забезпечити зниження температури повітря на 8 градусів за Цельсієм, зменшуючи таким чином потреби в кондиціонуванні повітря на 30 відсотків.

Дерева в містах служать прекрасним повітряним фільтром, що видаляє з повітря шкідливі забруднюючі речовини.

Відгороджуючи будинок від прилеглих доріг і промислових зон, дерева знижують рівень шумового забруднення.

Місцеве населення використовує плоди, горіхи та листя дерев, які ростуть у містах, а також комах для виробництва харчових продуктів і лікарських засобів для домашнього застосування або як джерело доходу.

Паливна деревина дерев, що ростуть у містах, і лісопосадок на їх околицях служить поновлюваним джерелом енергії для приготування їжі й опалення, знижуючи тим самим навантаження на природні ліси і скорочуючи використання викопних видів палива.

Ліси в містах і передмістях сприяють фільтрації і регулювання водних ресурсів, сприяючи підвищенню якості прісної води для сотень мільйонів жителів. Ліси також захищають водозбірні басейни і запобігають повені, оскільки вони накопичують воду в деревині і ґрунті.

Ліси і дерева в містах і передмістях за умови продуманого й раціонального використання є місцем існування, джерелом продовольства і захищають численні види рослин і тварин, допомагаючи підтримці та примноженню біорізноманіття.

Ліси в містах і передмістях сприяють розвитку туризму, створюючи десятки тисяч робочих місць, і формують сприятливі умови для проектів поліпшення міського середовища на основі формування динамічної, активної і процвітаючої зеленої економіки.

Міські масиви озеленення, включаючи ліси, сприяють формуванню активного і здорового способу життя, поліпшення психічного здоров’я, профілактики хвороб і є місцями спілкування людей.