Сьогодні відзначаємо Всесвітній день лісів
Щороку цього дня проводять різноманітні заходи, під час яких підвищують обізнаності про важливість усіх видів лісів і дерев за межами лісів для нинішнього і майбутніх поколінь.
Тема Дня 2018 року – «Ліси та стійкі міста»
Як зазначають на офіційному сайті ООН, Міжнародний день лісів покликаний продемонструвати важливість лісів для підтримки і захисту людської цивілізації. Значення лісів у житті людини неможливо переоцінити. Деревина – це паливо, це можливість рухатися шляхом сталого розвитку і, нарешті, це інструмент боротьби зі зміною клімату.
Основні факти:
Ліси та дерева накопичують вуглець, що допомагає пом’якшенню наслідків зміни клімату в містах і передмістях.
Дерева покращують місцевий клімат, сприяючи економії 20-25 відсотків енергії, що витрачається для обігріву.
Продумана посадка дерев у міських районах здатна забезпечити зниження температури повітря на 8 градусів за Цельсієм, зменшуючи таким чином потреби в кондиціонуванні повітря на 30 відсотків.
Дерева в містах служать прекрасним повітряним фільтром, що видаляє з повітря шкідливі забруднюючі речовини.
Відгороджуючи будинок від прилеглих доріг і промислових зон, дерева знижують рівень шумового забруднення.
Місцеве населення використовує плоди, горіхи та листя дерев, які ростуть у містах, а також комах для виробництва харчових продуктів і лікарських засобів для домашнього застосування або як джерело доходу.
Паливна деревина дерев, що ростуть у містах, і лісопосадок на їх околицях служить поновлюваним джерелом енергії для приготування їжі й опалення, знижуючи тим самим навантаження на природні ліси і скорочуючи використання викопних видів палива.
Ліси в містах і передмістях сприяють фільтрації і регулювання водних ресурсів, сприяючи підвищенню якості прісної води для сотень мільйонів жителів. Ліси також захищають водозбірні басейни і запобігають повені, оскільки вони накопичують воду в деревині і ґрунті.
Ліси і дерева в містах і передмістях за умови продуманого й раціонального використання є місцем існування, джерелом продовольства і захищають численні види рослин і тварин, допомагаючи підтримці та примноженню біорізноманіття.
Ліси в містах і передмістях сприяють розвитку туризму, створюючи десятки тисяч робочих місць, і формують сприятливі умови для проектів поліпшення міського середовища на основі формування динамічної, активної і процвітаючої зеленої економіки.
Міські масиви озеленення, включаючи ліси, сприяють формуванню активного і здорового способу життя, поліпшення психічного здоров’я, профілактики хвороб і є місцями спілкування людей.