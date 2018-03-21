Синоптики розповіли, коли у Львів прийде весняна погода

Температура повітря поступово підвищуватиметься, а от на різке потепління сподіватися не варто

“Львівська газета” поцікавилася у синоптиків, коли чекати весну. За словами синоптикині Олександри Тузяк, зараз погода є більш-менш стабільною як для цієї пори року.

“Найближчими днями денна та нічна температура потрошку підніматимуться, однак не дуже суттєво. 22-23 березня уночі буде 9-15 градусів морозу, а вдень потеплішає навіть до +4. Трохи тепліше буде 26 березня. Вночі – 1-6 морозу, а вдень 5-10 градусів тепла”, – сказала Олександра Тузяк.

Натомість цього тижня синоптики не передбачають опадів. А от вже із 26 березня падатиме невеликий дощ, пов’язаний із циклоном над Балканами.

Таку погоду прогнозують аж до кінця місяця. Тож квітень, найімовірніше, зустрінемо ще зі снігом. Але надалі буде теплішати.

Тим часом Львівський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про ожеледицю найближчими днями, 22-24 березня.

На цю добу синоптики у Львові прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 12 – 14° морозу, вдень 0 – 2° тепла.

23-24 березня у Львові хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря 23 березня вночі 9 – 14° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; 24 березня вночі 6 – 11° морозу, вдень 1 – 6° тепла.

Надалі без опадів, лише вдень 26 березня невеликий дощ. Температура повітря 25 березня вночі 2 – 7° морозу, вдень 4 – 9° тепла; 26 березня вночі 0 – 5° морозу, вдень 6 – 11° тепла.