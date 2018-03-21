Школа писанкарства у Львові: де і коли
Заняття в школі писанкарства безкоштовні, потрібно лише мати із собою необхідні для виготовлення писанок матеріали, повідомляє прес-служба ЛМР.
Педагоги-організатори в кожному мистецькому клубі районів міста навчатимуть дітей традиційному розпису писанок. Значна увага приділятиметься вивченню регіональних орнаментів. Навчання супроводжуватиметься розповідями про звичаї і традиції святкування Великодня.
Діти можуть спробувати також виготовити писанки у стилі декупаж, квілінгу, з бісеру, розпис писанок з дерева, розмальовування писанок кольоровими кредками, а також створити дерево-топіарій з писанок (графік майстер-класів у додатку).
Такі різноманітні техніки будуть представлені на Фестивалі «Яскрава писанка», який відбудеться 31 березня 2018 року у кінотеатрі «Сокіл» (вул. В. Великого, 14а). Організатор фестивалю – УДЮМК Франківського району та дитячі клуби м. Львова.
Перелік майстер-класів Писанкарської школи у дитячих клубах м. Львова
|№
|Тематика майстер-класу
|Дата, час
|Назва та адреса клубу
|Шевченківський район- 252-18-28
|1.
|Розпис писанок, створення великодніх композицій
|6.02, 13.03, 20.03, 27.03, 3.03 початок о 16:30
2.03, 9.03, 16.03, 23.03, 30.03, 6.03 початок о 15:45
|«Арт-клуб»,
вул. Замарстинівська,71
|2.
|Розпис писанок, створення великодніх композицій
|1.03, 13.03, 15.03, 22.03, 29.03, 5.03
Початок о 15:45
2.03, 9.03, 16.03, 23.03, 30.03, 6.03
Початок о 16:30
|«Сонечко»,
вул. Мазепи, 13а
|3.
|Розпис писанок
|5.03, 12.03 початок о 17:00
|«Жар-птиця»,
вул. Золота, 22а
|Залізничний район- 295-82-46
|4.
|Розпис писанок: «Традиційна»
|20,22,27-29.03;
15.00-18.00
|«Пілот»,
вул. С. Петлюри, 39
|5
|«Писанка з бісеру»
|20,27.03; 03.04
16.00-19.00
|«Помаранч»,
вул. Озаркевича, 6
|6
|«Великодні сувеніри»
|22,29.03;05.04
16.00-19.00
|«Помаранч»,
вул. Озаркевича, 6
|7
|«Традиційна писанка», Натюрморт
|22,23;29,30
16.30-18.00
|«Колорит»,
вул. Суботівська, 7
|Галицький район- 261- 68-48
|9.
|«Великодня свічка з воску»
|20.03,
14.30-16.00
|«Акварелія»,
вул. Ф.Ліста,2
|10.
|«Символіка у писанкарстві»
Знайомство символічними орнаментами
|22.03 – 23.03,
15.00 – 20.00
|«Акварелія»,
вул. Ф.Ліста,2
|11.
|«Етно Писанка»
Етномотиви. Розпис на картоні
|22.03-23.03,
15.00 – 20.00
|«Акварелія»,
вул. Ф.Ліста,2
|12.
|«Писанковий рай».
Розпис великодніх писанок
|27.03 – 28.03
12.00-16.00
|«Акварелія»,
вул. Ф.Ліста,2
|13.
|Розпис Святкової Писанки
|29.03- 30.03
15.00 – 20.00
|«Акварелія»,
вул. Ф.Ліста,2
|14.
|«Об’ємна Писанка» (у техніці квілінг)
|29.03.
16.00 – 17.30
|«Веселка»,
вул. Ф.Ліста,2
|15.
|«Петраківський Розпис». Ознайомлення з мотивами та розпис
|03.04.
14.30-16.00
|«Акварелія»,
вул. Ф.Ліста,2
|16.
|Виставка великодніх мотивів «Великдень очима дітей»
|05.04.2018
|«Акварелія»,
вул. Ф.Ліста,2
|Личаківський район- 254-62- 63
|17.
|Писанкарство
(традиційна писанка)
|З 14.03 по 06.04.2018
Пн., Ср. 15:00 – 18:00
Сб. 12:00 – 15:00
|«Багато сердець»,
вул. Дж. Вашингтона, 5а
|18.
|Креативна писанка
|З 19.03 по 06.04
Вт.,Чт. 16:00 – 19:00
|«Багато сердець»,
вул. Дж. Вашингтона, 5а
|19.
|Створення великодньої писанки у техніці пап’є маше
|02-05-07.03
Пн.,Чт. 15:00 – 18:00
Сб. 12:00 – 15:00
|«Мандарин»,
вул. Коціловського, 16
|20.
|Писанкарство
(традиційна писанка)
|29.03.2018
15:00 – 18:00
|«Мандарин»,
вул. Коціловського, 16
|21.
|Писанкарство
(традиційна писанка)
|З 19 по 23.03
Пн. 17:00 – 19:30
Вт.,Ср. 15:00 – 19:30
Пт.16:00 – 18:30
|«Колібрі»,
вул. Пасічна, 64
|22.
|Виготовлення декоративної писанки
стрічками
|З 26 – 28.03
Пн. 17:00 – 19:30
Вт.,Ср. 15:00 – 19:30
|«Колібрі»,
вул. Пасічна, 64
|23.
|Виготовлення Пасхального віночка
|30.03.2018
Пт. 16:00 – 18:30
|«Колібрі»,
вул. Пасічна, 64
|Сихівський район-254-64-58
|24.
|Велиякодні кошики
|19,26.03
02.04 –
16.00-20.00
|«Смайлик»,
пр..Червоної Калини,61
|25.
|Писанки в стилі орігамі
|27,29,30.03
03.04
16.00-19.00год
|«Мандри»,
вул. Білоцерківська,1
|26.
|Об’ємна писанка
|20,21.22.03
27,28.29.03
03,04.04
15.00-18.00 год
|«Барви»,
вул. Сихівська,14
|Франківський район – тел.237-23-82
|27.
|Традиційна писанка
|21.03
15.00-18.00
|«Калинове намисто»,
вул. В. Великого, 11
|28.
|Лемківська писанка
|26,28.03
15.00-18.00
|«Калинове намисто»,
вул. В. Великого, 11
|29.
|Бойківська писанка
|29.03
02,04.04
15.00-18.00
|«Калинове намисто»,
вул. В. Великого, 11
|30.
|Петриківська писанка
|21,23.03
16.00-19.00
|«Берегиня»,
вул. Граб’янки, 13
|31.
|Трипільські символи в писанкарстві
|26,28,30.03
16.00-19.00
|«Берегиня»
вул. Граб’янки, 13
|32.
|Традиційна писанка
|2,4,5.04
16.00-19.00
|«Берегиня»
вул. Граб’янки, 13
|33.
|Традиційна писанка
|26.03
15.30-18.00
|«Дивосвіт»
вул. Наукова, 76
|34.
|Лемківська писанка
|22., 29.03
16.00-18.00
|«Дивосвіт»
вул. Наукова, 76
|35.
|Писанка креативна
|02.04
15.30-18.00
|«Дивосвіт»,
вул. Наукова, 76