Школа писанкарства у Львові: де і коли

Вже традиційно дитячі клуби Львова проводять писанкарську школу, де діти можуть навчитися різних технік творення власних писанок

Заняття в школі писанкарства безкоштовні, потрібно лише мати із собою необхідні для виготовлення писанок матеріали, повідомляє прес-служба ЛМР.

Педагоги-організатори в кожному мистецькому клубі районів міста навчатимуть дітей традиційному розпису писанок. Значна увага приділятиметься вивченню регіональних орнаментів. Навчання супроводжуватиметься розповідями про звичаї і традиції святкування Великодня.

Діти можуть спробувати також виготовити писанки у стилі декупаж, квілінгу, з бісеру, розпис писанок з дерева, розмальовування писанок кольоровими кредками, а також створити дерево-топіарій з писанок (графік майстер-класів у додатку).

Такі різноманітні техніки будуть представлені на Фестивалі «Яскрава писанка», який відбудеться 31 березня 2018 року у кінотеатрі «Сокіл» (вул. В. Великого, 14а). Організатор фестивалю – УДЮМК Франківського району та дитячі клуби м. Львова.

Перелік майстер-класів Писанкарської школи у дитячих клубах м. Львова