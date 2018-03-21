Школа писанкарства у Львові: де і коли

Вже традиційно дитячі клуби Львова проводять писанкарську школу, де діти можуть навчитися різних технік творення власних писанок
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Заняття в школі писанкарства безкоштовні, потрібно лише мати із собою необхідні для виготовлення писанок матеріали, повідомляє прес-служба ЛМР.

Педагоги-організатори в кожному мистецькому клубі районів міста навчатимуть дітей традиційному розпису писанок. Значна увага приділятиметься вивченню регіональних орнаментів. Навчання супроводжуватиметься розповідями про звичаї і традиції святкування Великодня.

Діти можуть спробувати також виготовити писанки у стилі декупаж, квілінгу, з бісеру, розпис писанок з дерева, розмальовування писанок кольоровими кредками, а також створити дерево-топіарій з писанок (графік майстер-класів у додатку).

Такі різноманітні техніки будуть представлені на Фестивалі «Яскрава писанка», який відбудеться 31 березня 2018 року у кінотеатрі «Сокіл» (вул. В. Великого, 14а). Організатор фестивалю – УДЮМК Франківського району та дитячі клуби м. Львова.

Перелік майстер-класів Писанкарської школи у дитячих клубах м. Львова

Тематика майстер-класу Дата, час Назва та адреса клубу
Шевченківський район- 252-18-28
1. Розпис писанок, створення великодніх композицій 6.02, 13.03, 20.03, 27.03, 3.03 початок о 16:30

2.03, 9.03, 16.03, 23.03, 30.03, 6.03 початок о 15:45

 «Арт-клуб»,

вул. Замарстинівська,71
2. Розпис писанок, створення великодніх композицій 1.03, 13.03, 15.03, 22.03, 29.03, 5.03

Початок о 15:45

2.03, 9.03, 16.03, 23.03, 30.03, 6.03

Початок о 16:30

 «Сонечко»,

вул. Мазепи, 13а
3. Розпис писанок 5.03, 12.03 початок о 17:00 «Жар-птиця»,

вул. Золота, 22а
Залізничний район- 295-82-46
4. Розпис писанок: «Традиційна» 20,22,27-29.03;

15.00-18.00

 «Пілот»,

вул. С. Петлюри, 39
5 «Писанка з бісеру» 20,27.03; 03.04

16.00-19.00

 «Помаранч»,

вул. Озаркевича, 6
6 «Великодні сувеніри» 22,29.03;05.04

16.00-19.00

 «Помаранч»,

вул. Озаркевича, 6
7 «Традиційна писанка», Натюрморт 22,23;29,30

16.30-18.00

 «Колорит»,

вул. Суботівська, 7
Галицький район- 261- 68-48
9. «Великодня свічка з воску» 20.03,

14.30-16.00

 «Акварелія»,

вул. Ф.Ліста,2
10. «Символіка у писанкарстві»

Знайомство символічними орнаментами

 22.03 – 23.03,

15.00 – 20.00

 «Акварелія»,

вул. Ф.Ліста,2
11. «Етно Писанка»

Етномотиви. Розпис на картоні

 22.03-23.03,

15.00 – 20.00

 «Акварелія»,

вул. Ф.Ліста,2
12. «Писанковий рай».

Розпис великодніх писанок

 27.03 – 28.03

12.00-16.00

 «Акварелія»,

вул. Ф.Ліста,2
13. Розпис Святкової Писанки 29.03- 30.03

15.00 – 20.00

 «Акварелія»,

вул. Ф.Ліста,2
14. «Об’ємна Писанка» (у техніці квілінг) 29.03.

16.00 – 17.30

 «Веселка»,

вул. Ф.Ліста,2
15. «Петраківський Розпис». Ознайомлення з мотивами та розпис 03.04.

14.30-16.00

 «Акварелія»,

вул. Ф.Ліста,2
16. Виставка великодніх мотивів «Великдень очима дітей» 05.04.2018 «Акварелія»,

вул. Ф.Ліста,2
Личаківський район- 254-62- 63
17. Писанкарство

(традиційна писанка)

 З 14.03 по 06.04.2018

Пн., Ср. 15:00 – 18:00

Сб. 12:00 – 15:00

 «Багато сердець»,

вул. Дж. Вашингтона, 5а
18. Креативна писанка З 19.03 по 06.04

Вт.,Чт. 16:00 – 19:00

 «Багато сердець»,

вул. Дж. Вашингтона, 5а
19. Створення великодньої писанки у техніці пап’є маше 02-05-07.03

Пн.,Чт. 15:00 – 18:00

Сб. 12:00 – 15:00

 «Мандарин»,

вул. Коціловського, 16
20. Писанкарство

(традиційна писанка)

 29.03.2018

15:00 – 18:00

 «Мандарин»,

вул. Коціловського, 16
21. Писанкарство

(традиційна писанка)

 З 19 по 23.03

Пн. 17:00 – 19:30

Вт.,Ср. 15:00 – 19:30

Пт.16:00 – 18:30

 «Колібрі»,

вул. Пасічна, 64
22. Виготовлення декоративної писанки

стрічками

 З 26 – 28.03

Пн. 17:00 – 19:30

Вт.,Ср. 15:00 – 19:30

 «Колібрі»,

вул. Пасічна, 64
23. Виготовлення Пасхального віночка 30.03.2018

Пт. 16:00 – 18:30

 «Колібрі»,

вул. Пасічна, 64
Сихівський район-254-64-58
24. Велиякодні кошики 19,26.03

02.04 –

16.00-20.00

 «Смайлик»,

пр..Червоної Калини,61
25. Писанки в стилі орігамі 27,29,30.03

03.04

16.00-19.00год

 «Мандри»,

вул. Білоцерківська,1
26. Об’ємна писанка 20,21.22.03

27,28.29.03

03,04.04

15.00-18.00 год

 «Барви»,

вул. Сихівська,14
Франківський район – тел.237-23-82
27. Традиційна писанка 21.03

15.00-18.00

 «Калинове намисто»,

вул. В. Великого, 11
28. Лемківська писанка 26,28.03

15.00-18.00

 «Калинове намисто»,

вул. В. Великого, 11
29. Бойківська писанка 29.03

02,04.04

15.00-18.00

 «Калинове намисто»,

вул. В. Великого, 11
30. Петриківська писанка 21,23.03

16.00-19.00

 «Берегиня»,

вул. Граб’янки, 13
31. Трипільські символи в писанкарстві 26,28,30.03

16.00-19.00

 «Берегиня»

вул. Граб’янки, 13
32. Традиційна писанка 2,4,5.04

16.00-19.00

 «Берегиня»

вул. Граб’янки, 13
33. Традиційна писанка 26.03

15.30-18.00

 «Дивосвіт»

вул. Наукова, 76
34. Лемківська писанка 22., 29.03

16.00-18.00

 «Дивосвіт»

вул. Наукова, 76
35. Писанка креативна 02.04

15.30-18.00

 «Дивосвіт»,

вул. Наукова, 76

 

Позначки: