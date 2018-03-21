Шини Nokian: чим запам’яталися українцям у 2017 році і як будуть радувати в 2018

І за минулий рік компанія значно зміцнила свої позиції на ринку країн Східної Європи. Чимало цьому посприяла презентація літніх Hakka Blue 2. Втім на https://lester.ua/shiny/c1/filter/season=summer-brand=nokian шини Nokian представлені ще кількома десятками позицій шин. Тому вибрати є з чого. Однак зупинятися на досягнутому компанія не збирається. І вже на 2018 рік вона запланувала черговий штурм українського ринку з метою завоювання уваги все більшого числа автомобілістів.

Чим запам’яталися в 2017 році

Крім згаданої Blue 2, сімейство Hakka на ринку України було поповнено моделлю Green 2. Літню гуму зустріли на «ура», оскільки фінська компанія давно відома як виробник надійних і практичних покришок. У лінійці бренду є швидкісні типи, здатні не тільки брати оперативний розгін. Також вони відмінно утримують курс.

В Nokian дійсно знаються на швидкісних покришках і тому, які якості вони повинні показати. У розробці нових продуктів бере участь відомий в минулому гонщик – Мікка Хаккінен. Саме вiн й займається випробуванням шин на полігонах.

Плани на 2018 рік

Осінь минулого року запам’яталася презентацією нових зимових шин від Nokian – Hakkapeliitta 9. Оснащені двома типами шипів, вони демонструють відмінне зчеплення в поперечному і поздовжньому напрямку на будь-якому типі дорожнього покриття. Те, що потрібно для нестабільних і далеких від ідеальності українських доріг! І саме їх фінська компанія збирається представляти в продажу. Крім них, очікуваними новинками українського ринку є і інші моделі шин, вже презентовані в Фінляндії:

Black 2 і Black2 SUV. Міцні та витривалі, вони створені спеціально для підкорення проблемних доріг. Продаж цих моделей повинен стартувати в Україні найближчим часом;

Blue2 SUV – оптимальні для позашляховиків. До складу суміші включені арамідні волокна, що гарантують високу міцність, стійкість до пошкоджень;

Hakkapeliitta R3/SUV – інноваційні фрикційні новинки з лінійки фінського бренду. Це високотехнологічний продукт, завдяки якому компанія збирається зміцнювати свої позиції в сегменті нешипованної гуми та збільшити свою частку на ринку України.

В цілому Nokian не перестають дивувати. У магазині шин https://lester.ua/ регулярно поповнюється асортимент товарів цієї компанії. Судячи з того, як швидко вони розходяться серед українських покупців, потрібно відзначити, що довіру вони вже встигли завоювати, і вся праця над розробками виправдовується визнанням споживачів.

Джерело: інтернет-магазин шин Lester.ua