Пологи та спостереження за вагітністю в Україні будуть безкоштовними

Медична реформа не передбачає оплати за ці послуги

Мінздоров’я повідомляє, що після запровадження реформи такі послуги як пологи та спостереження вагітності у жіночій консультації не будуть платними.

«У межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням:

– екстреної медичної допомоги;

– первинної медичної допомоги;

– вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

– третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

– паліативної медичної допомоги;

– медичної реабілітації;

– медичної допомоги дітям до 16 років;

– медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами», – йдеться у в ст. 4 п.1 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» № 2168-VIII.

Додамо, що медреформа, яку почали впроваджувати в Україні,переведе медицину на нову модель фінансування. Вже з 2020 року лікарні зможуть отримувати оплату за конкретні послуги, які були надані пацієнту,від держави.

Нагадаємо, зміни стартують вже у квітні. Торкнуться вони первинної ланки медицини. З 1 квітня українці зможуть укласти договори-декларації із лікарями. Про те, як це зробити, «Львівська газета» пояснює тут.