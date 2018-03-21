Низка вулиць у Львові знову без води

У зв’язку з ремонтними роботами з встановлення лічильника на вул. Парфановичів, сьогодні, 21 березня, з 10.30 год до 14.00 год призупинено водопостачання на вул. Парфановичів.

Окрім цього у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води у парку Снопківський, сьогодні, 21 березня, з 10.30 год до 15.30 год призупинено водопостачання на вул. Верхня Зелена, вул. Дунайська, вул. Дністерська, вул. Луганська, вул. Навроцького, вул. Керченська, вул. Вулецька, вул. Півколо, вул. Липова Алея, вул. Вигін, вул. Раковського, вул. Жасминова, вул. Орлина, вул. Радість, вул. Бузкова, вул. Простора, вул. Межова, вул. Перелітна, вул Розвилиста, вул. Слобідська, вул. Надійна, вул. Світанкова та прилеглі до них вулиці.

Також, у зв’язку з ремонтними роботами на вул.Коломийська,9, сьогодні, 10.30 год до 14.30 год призупинено подачу гарячого водопостачання на вул. Кос-Анатольського,10-22, вул. Кавалерідзе, 16 вул. Коломийська, 9а, 9б, 13, 13а, 15, 15а, 19, 19а, 23.