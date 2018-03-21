Найкращі і найгірші депутати Львова – версія ОПОРи

Дисципліна та відвідуваність на тверду «четвірку з плюсом», однак, кепсько з звітністю та прийомами громадян. Такі усереднені результати моніторингу діяльності депутатів Львівської міської ради за 2017, проведеного громадськими активістами та експертами

Цієї середи активісти Львівського представництва Громадянської мережі ОПОРА презентували результати річного (з листопада 2016 по листопад 2017 р.) моніторингу діяльності депутатів Львівської міської ради. Для того, щоб максимально об’єктивно оцінити діяльність кожного обранця, було обрано 30 критеріїв, які можна було оцінити кількісно, таких, як, наприклад, регулярне проведення прийому громадян, відвідування сесій, кількість депутатських запитів та звернень, звітування перед виборцями. Інша складова «атестації» обранців – оцінка їх діяльності 23-ма експертами.

За результатами комплексного дослідження найвищі оцінки отримали представники Української галицької партії Юлія Гвоздович та Мирослав Данилків. В п’ятірку лідерів потрапили також Петро Адамик (БПП), Тарас Гупало (ВО Свобода), Остап Доскіч (БПП) та Ігор Дякович (УГП).

Натомість, найнижчі позиції в загальному рейтингу ефективності від «Опори» зайняли Григорій Козловський (БПП), Володимир Крицак (Самопоміч), Христина Паньків (Самопоміч), Ігор Стояновський (Самопоміч) і Андрій Шевців (Самопоміч).

Загалом, у відсотковому відношенні найбільше «відмінників» у фракціях Української галицької партії та БПП. Найгірші показники – у депутатів від Самопомочі. Однак такий підсумок буде не зовсім об’єктивним, зважаючи на кількість обранців у фракції. Приміром, УГП налічує всього 4 депутати, тоді як Самопоміч – аж 24. Відповідно, статистично найбільша кількість порушників буде саме в найбільших фракціях.

Невипадкові співпадіння

Математично ОПОРА довела й так очевидне існування в міській раді стабільної політичної більшості, утвореної з фракцій «Самопомочі», «Громадянської позиції» та «Блоку Петра Порошенка Солідарність». Співпадіння по голосуваннях з партією міського голови становить 66% для «Громадянської позиції» та 73% для БПП. Натомість, опозиційність в голосуваннях демонструють Українська галицька партія та ВО Свобода (сумісність з провладними партіями 16-27% ). Усі інші фракції демонструють середній та високий рівні однакових голосувань з правлячими партіями (від 48 до 60%). Таким чином, серед депутатського корпусу міської ради чітко виокремлюється промерська більшість, опозиція та фракції, які займають опосередковану позицію (УКРОП та Народний Контроль). Цікаво, що обидві політичні сили в ЛМР декларують свою опозиційність до міського голови та більшості. Натомість, голосування депутатів, що належать до цих фракцій свідчить про те, що вони схильні голосувати так само, як і їх колеги з більшості. Ще одна цікава закономірність: незважаючи на приналежність до більшості чи до опозиції, в усіх фракцій найбільший показник «сумісності голосувань» – з фракцією «Самопоміч». Це означає, що політична сила міського голови є основним «законодавцем» у Львівській міській раді, визначаючи (в основному) хід засідань та результати голосувань.

«Прогульники» та «відмінники з відвідувань» серед депутатів

Депутатський корпус Львівської міської ради сьомого скликання є достатньо дисциплінованим щодо відвідування пленарних засідань сесії та роботи в депутатських комісіях. Відтак, можуть дати добрий урок щодо ставлення до обов’язків своїм колегам з Верховної Ради України.

Так, відповідно, до даних порталу https://lviv.rada4you.org, що моніторить діяльність міських обранців, 27 депутатів відвідали більше 90% сесій, загалом же у більше ніж двох третин депкорпусу показник відвідуваності становить більше 80%. Слід відзначити, що цей портал відображає факт кожного голосування депутата, а не лише реєстрацію на початку засідання. Адже доволі часто трапляється так, що депутат зранку зареєструвався як присутній на сесії, а пізніше вийшов з зали по своїх справах і не бере участі в роботі сесії.

Похвалитись 100% відвідуваністю можуть лише чотири депутати: Ігор Зінкевич (УКРОП), Юрій Моравецький (БПП), Волдимир Ропяк (БПП) та секретар міськради Анатолій Забарило (позафракційний, висуванець Громадянської позиції).

Натомість, найбільшими прогульниками виявились Ольга Посипанко (32% голосувань), Роман Федишин (37%), Тарас Кльофа (47%) з фракції «Самопоміч» та Григорій Козловський з БПП, який пропустив 51% голосувань.

Також, Депутат міськради Юрій Моравецький не пропустив жодного з 71 засідання комісії ЛМР з питань землекористування. Загалом же, навіть найгірші за відвідуваністю депутатами відвідали більше половини засідань комісій, членами яких вони є.

Що сказали експерти

Роботу депутата місцевої (та й Верховної) ради важко оцінити об’єктивно лише за допомогою кількісних показників. І справді, справне відвідування усіх сесій та засідань комісій не є вичерпним показником ефективності. Так само як кількість написаних під копірку запитів та звернень не свідчать про великі досягнення обранця. Саме тому як другу складову оцінки діяльності депутатів було використано другу складову комплексного моніторингу – опитування 23 експертів з числа журналістів, політологів, активістів громадських організацій. Кожен з депутатів отримав свою оцінку від опитаних експертів в діапазоні від «1» до «5». Щоправда, забігаючи на перед слід зауважити, що одиниці не отримав ніхто.

Як зазначено у звіті, «Експертне оцінювання проводилось з розумінням того, що воно не може претендувати на об’єктивну оцінку. Проте його завданням було заміряти відношення експертного середовища до кожного з депутатів, щоб в подальшому порівняти їхнє оцінювання з показником комплексної оцінки».

Як правило такі оцінки є доволі суб’єктивними, респонденти уникають радикальних оцінок – як позитивних, так негативних. Найбільше ж учасники подібних опитувань тяжіють до середніх оцінок. Слід також врахувати, що на думку та враження експертів могли вплинути також і інші аспекти діяльності обранців, не пов’язані з безпосереднім виконанням депутатських обов’язків.

Таким чином найвищу позитивну оцінку експерти дали лише двом депутатам, 11 обранців отримали оцінку “4”. 44 депутати отримали оцінку “3”. Двієчниками виявились 6 обранців.

Серед лідерів позитивних оцінок – Юлія Гвоздович, УГП (65%), Ігор Зінкевич, УКРОП (65%) та Юрій Кужелюк, Громадянська позиція (61%).

Найменше експертам сподобалась робота Григорія Козловського (БПП), Андріяна Гутника (ВО Свобода) та Ігора Корончевського (Самопоміч).

Цікаво що в основному оцінки від експертів збіглись з результатами моніторингу від «Опори» з врахуванням тяжіння до усереднення результату і особистими враженнями опитаних.

Однак і кількісна оцінка і думки експертів, безумовно, не можуть слугувати остаточним показником успішності та ефективності депутата. Однак такі формальні показники (передбачені, зрештою і законодавством), як звітування депутатів, відвідування сесій та засідань комісій та інші неодмінно мають бути враховані, в першу чергу виборцями під час наступних виборців.