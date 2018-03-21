Нацмузей запрошує на виставку «Енергія UA»

Проект «Енергія UA» – це відображення особливого відчуття того середовища, що дає поживу щоденному творчому спогляданню та постійному пошуку нового. Це своєрідне продовження теми нещодавньої виставки Іndustrial nature, що була представлена авторами у Києві в Музеї книги та друкарства України як серії творів, що занурюють глядача у дещо різні атмосфери людського буття.

«Україна – територія, повна парадоксів та символів, які створюють дивну енергетичну зону, що інспірує на своєрідні візії та дає новий поштовх до невідомого через призму нібито буденного та непримітного. Загублена в часі наша UA промовляє до світу невідомою мовою власної історії та досвіду, бажаючи про щось сказати та можливо щось доповнити …. часом це все проходить непомітно для світу, а часом стається «вибух» – «вибух» емоційний, інтелектуальний та творчий. Саме таке і відбувається через дивну, але потужну енергію що прихована тут – у землі, в повітрі, в людях», – зазначають організатори виставки.

Виставка триватиме до 15 квітня 2018 року.