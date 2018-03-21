На Львівщині ліквідували підпільну мережу автозаправок (фото)

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області спільно з працівниками СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури ліквідували підпільну мережу з 10 АЗС, яка працювала у Львові й області. Про це інформує ГУ ДФС у Львівській області.

У рамках розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.204, ч.2 ст.205, ч.3 ст. 191 КК України з’ясували, що на території регіону здійснюють незаконне виробництво та збут через мережу підпільних АЗС підакцизних товарів.

На підставі ухвали суду проведено 16 обшуків за місцями проживання фігурантів, у їхніх автомобілях і на 10 АЗС. За результатами обшуків вилучено чорнові записи, фінансово-господарські документи, понад 70 тисяч літрів пального, талони на пальне, зокрема на дизельне пальне, бензин і газ, орієнтовною вартістю 2,6 млн. грн., готівку в українській та іноземній валюті на загальну суму 160 тисяч гривень.