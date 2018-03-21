Лісівники Львівщини закликають усіх охочих посадити своє дерево

Від сьогодні, 21 березня, стартує акція Державного агентства лісових ресурсів України «Майбутнє лісу у твоїх руках»

Акція триватиме до 21 квітня – Дня довкілля. Цього року лісівники Львівщини мають виконати значний обсяг робіт із лісовідновлення. Зокрема, заплановано створити лісові культури на площі 991,4 га та забезпечити природне поновлення лісу на площі 1133 га. Тому під час проведення заходів акції всі охочі отримують додаткову можливість ознайомитися з особливостями ведення лісового господарства та особисто долучитися до садіння дерев.

Щороку учасниками цієї акції є учні та студенти, представники громадських організацій, громадськості, органів влади та засобів масової інформації. Лісівники Львівщини запрошують усіх охочих долучитися до заходів акції та посадити своє дерево.

Наразі вже виявили бажання долучитись до заходів акції учасники Академічного симфонічного оркестру «INSO-Львів». Вони планують приєднатися до посадки лісових культур на одному з державних лісогосподарських підприємств Сколівського району. Також висаджуватимуть дерева члени Громадської ради при Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Докладно з основними заходами акції, часом і місцем проведення можна ознайомитися в «Орієнтовному плані проведення заходів Акції «Майбутнє лісу у твоїх руках – 2018» підприємствами Львівського ОУЛМГ», який розміщено на сайті обласного управління: Плани заходів акції.

Щоб долучитися до заходів, необхідно звернутися безпосередньо до лісгоспу або до обласного управління за телефоном відділу лісового господарства Львівського ОУЛМГ 297-61-21.