Голова Львівської ОДА запрошує на публічний звіт

В основі звіту - підсумки 2017 року

Голова Львівської ОДА Олег Синютка публічно прозвітує про здобутки Львівської області у 2017 році. Звіт відбудеться 28 березня о 18:00 у Львівському Палаці Мистецтв (м. Львів, вул. Коперника, 17). Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

Підсумки року побудовані за основними показниками Стратегії розвитку регіону. Зокрема, йдеться про конкурентоспроможну економіку, якість життя, розвинуте село, відкриті кордони, туристичну привабливість регіону.