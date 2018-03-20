Завтра в обід через площу Ринок не курсуватимуть трамваї

Тимчасово не курсуватимуть через площу Ринок трамваї № 1, 2 та 9

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», завтра, 21 березня, у проміжку між 13.00 та 14.00 трамвайні маршрути № 1, 2 та 9 тимчасово не курсуватимуть через площу Ринок.

«Така зміна у русі пов’язана з проведенням флешмобу, організованого ГО «Розправлені крила», що скерований на підтримку дітей та молоді із синдромом Дауна, а також їхніх рідних та близьких» – повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації ЛКП «Львівелектротранс».

На час проведення заходу усі вагони маршрутів № 1, 2 та 9 оминатимуть площу Ринок через вул. Підвальну.

Нагадаємо, завтра у Львові відбудеться яскравий флешмоб «Усміхнись мені. Я хочу бути твоїм другом». Учасниками флешмобу стануть діти та молодь з синдромом Дауна, їхні сім’ї, друзі та всі охочі.