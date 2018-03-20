У Мостиськах ледве не згорів автомобіль

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку «101» 19 березня о 15:10. Займання сталося в автомобілі «Volkswagen Transporter» на вул. Галицька, 56 у Мостиськах.

На місце події скерували пожежно-рятувальний підрозділ 26 ДПРЧ м. Мостиська. Пожежу локалізували о 15:18 та ліквідували о 15:21. Вогнем знищено моторний відсік, салон автомобіля, пошкоджено 2 колеса.

Причину займання встановлюють. Унаслідок події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, уночі 19 березня у Львові на вул. Сахарова згорів автомобіль «Renault Kanqoo».