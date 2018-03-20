У мешканців Бродівщини, які отруїлися на дні народження, діагностували сальмонельоз

Наразі точно не відомо, які саме продукти були інфіковані

У восьми мешканців Бродівського району, яких минулого тижня госпіталізували з харчовим отруєнням, діагностували сальмонельоз. Про це повідомили у інфекційному відділенні Бродівської центральної районної лікарні, передає УНН.

Наразі невідомо, які саме продукти були інфіковані сальмонелою.

Усі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні у Бродівській центральній лікарні. Серед них троє дітей.

Нагадаємо, минулого тижня у Бродівське відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів. У медзаклад по допомогу звернулися восьмеро мешканців району. Після надання медичної допомоги одна особа повернулася додому, інших сімох, серед яких троє дітей, госпіталізували з діагнозом «гострий гастроентороколіт, кишкова інфекція».

Хворим дорослим від 28 до 43 років, дітям – 7-12 років. Ймовірною причиною отруєння тоді називали придбаний у магазині торт на святкування дня народження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення правил боротьби з епідеміями) Кримінального кодексу України.