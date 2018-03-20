У Львові відкрили інтерактивний музей історії електрифікації

Новий незвичний музей нещодавно відкрився у Львові. Через цікаві та інтерактивні експонати працівники «Львівобленерго», на базі якого відкрили нову установу, розповідають про історію електрифікації Львова й області.

«Ми розповідаємо, як світло з’явилось у домівках львів’ян. Розповідаємо про постаті, які до цього доклались, про матеріали, які тоді використовували», – розповідає завідувачка музею Марія Кравченко.

Наразі музей розмістився у двох кімнатках. Додатком до них є «лабораторія Тесли», де можна побачити котушку Тесли, яка демонструє безпровідну передачу електрики до лампочок. У музеї кажуть – намагались в експозиції комбінувати різні експонати: оригінали, копії, інтерактивні, елементи розповіді, аби якнайповніше розкрити тему. Зокрема, тут можна побачити карту трамвайних маршрутів, позначених літерами, з путівника міжвоєнного періоду; колекцію лічильників з початку ХХ століття; схему акумуляторних батарей, які колись були розміщені в підвалі львівської опери. Серед іншого можна побачити також оригінал квитанції 1932 року, де розписана зарплата працівника Міських електричних мереж, у якій одним з пунктів було утримання оркестру. Багато експонатів до музею принесли самі ж працівники “Львівобленерго”.

Серед експонатів є також зменшена копія електричного трамвая, який відвідувачі можуть запустити.

«Електричний трамвай символізує початок електифікації регіону. Трамвай невеличкий – це макет, його можна запустити за допомогою генератора, який трансформує механічну енергію в електричну. Його зробили спеціально для нас», – говорить Марія Кравченко.

У перспективі музей планують розширити ще на кілька кімнат. Там розповідатимуть про енергетиків. Відвідувачам у ролі гри запропонують відчути себе працівником енергетичної галузі. Далі ж експозиція розшириться і на територію просто неба. Там, зокрема, можна буде побачити трансформатор у розрізі.

Сьогодні потрапити у музей можна за попереднім записом. Щоб побачити експозицію, потрібно спершу сконтактуватись з дирекцією музею. Зробити це можна через Facebook-сторінку. Екскурсія – безкоштовна.

«Ми почали роботу тиждень тому з екскурсії для працівників. Працюємо зараз у тестовому режимі, слухаємо відгуки відвідувачів і намагаємось вдосконалити експозицію. Оскільки приміщення маленькі, просимо записуватись наперед, ми формуємо групи по 7-8 осіб», – розповіла Марія Кравченко.