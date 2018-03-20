У Львові створюють Центр соціальної підтримки

Львівська міська рада спільно з Українським фондом соціальних інвестицій відкриє у другій половині 2018 року Центр соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і внутрішньо переміщених осіб. Центр запрацює на вул. Угорській, 2а (праве крило). Тут, окрім тимчасового проживання, можна буде отримати фахову юридичну та психологічну допомогу, фахівці допомагатимуть також знайти роботу. Зараз триває активна завершальна фаза ремонтних робіт.

«Зараз триває реконструкція приміщень на вул. Угорській, 2 у Львові під Центр для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб. Довший час ми працювали над коригуванням проекту, оскільки він був виготовлений ще декілька років тому. Завершити об’єкт і ввести в дію самий центр ми плануємо в серпні, щоб під кінець року вже могли поселяти людей», – розповів Ігор Кобрин, начальник управління соціального захисту ЛМР.

За його словами, Центр розміститься із 3 до 9 поверху. Раніше тут був гуртожиток. Людей, які там жили, переселили в інші приміщення. Згідно з планами, в Центрі мають працювати соціальні працівники, психологи, люди, які зможуть допомогти знайти роботу – тобто щоб був доступний повний комплекс ресоціалізації, аби людина могла певний час пробути в Центрі (до року) й вийти на новий рівень свого життя – знайти роботу, відповідне житло, мати можливість самостійно себе забезпечувати.

Центр розрахований на 90 ліжко-місць. Орієнтовно, від 10 до 15 буде передбачено для дітей-сиріт, близько 80 – для осіб із числа внутрішньо переміщених осіб. У Центрі соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і внутрішньо переміщених осіб обладнають житлові кімнати (номери), кімнату для прання, харчоблок (для самообслуговування), санвузол, душову кімнату, пристосовану для людей з обмеженими можливостями, каплицю, кімнати для тренінгів, семінарів, майстер-класів тощо.

Центр відкриють у комунальному приміщенні загальною площею 2205,88 кв. м, його облаштують частково за кошти бюджету розвитку міста, а частково – за кошти гранту від уряду Федеративної Республіки Німеччина, витрату коштів якого контролює KfW Development Bank, для фінансування проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», що впроваджується Українським фондом соціальних інвестицій у Львові. Попередньо, загальна вартість проекту становить 24,3 млн. грн.

Центр соціальної підтримки – це заклад для тимчасового проживання (перебування) осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах (обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті.

Центр підпорядковуватиметься управлінню соціального захисту Львівської міської ради.