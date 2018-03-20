У ДТП на Львівщині постраждав патрульний

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 20 березня, близько 10.00 на автодорозі Львів – Краковець поблизу міста Яворів.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, сталося зіткнення вантажівки «Вольво» під керуванням 40-річного мешканця Чернігівської області та патрульного автомобіля «Рено Дастер».

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, внаслідок автопригоди водій патрульного автомобіля, 28-річний мешканець Яворівського району, отримав тілесні ушкодження. Його доправили в лікарню, медики встановлюють діагноз.

На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини ДТП.