Студенти «Львівської політехніки» виграли три смартфони завдяки мобільному студентському квитку

Одразу трьом майбутнім випускникам «Львівської політехніки» пощастило – вони перемогли в акції до Дня святого Валентина від ПриватБанку для студентів, які використовують студентський мобільний електронний квиток

Заявлені призи акції – смартфони Samsung – були вручені переможцям Валентині Могарт, Олександру Горбунову та Тарасу Шмілику на студентському конгресі «Університет майбутнього» (організатор – «Студентська рада Львова»), де брали участь представники Міністерства освіти України, міської влади та провідних навчальних закладів. Молоді, талановиті та позитивні переможці схвально відгукуються про функціонал мобільного студентського квитка та готові рекомендувати його усім студентам України.

Для участі в акції достатньо було завантажити студентський квиток у Privat24 та користуватися ним:

відкривати свій мобільний студентський квиток,

перевіряти актуальний розклад занять,

отримувати повідомлення в разі змін у розкладі.

«Понад 60% студентів Львівщини отримують свої стипендії через ПриватБанк. Найважливіше для кожного студента – максимально легко та комфортно отримати доступ до всіх можливих наукових, фінансових, культурологічних ресурсів, щоб здобути якомога більше знань і корисних навичок. Електронний мобільний студквиток робить життя та навчання студентів максимально легким і комфортним, – говорить Андрій Якимів, директор ПриватБанку на Львівщині. – Проект впровадження «Електронного мобільного студентського квитка» ініційований НУ «Львівська Політехніка» та ПриватБанком за погодженням Міністерства освіти і науки України та в партнерстві зі Львівською міською радою. Студентський мобільний електронний квиток працює з осені 2017 року, а його оформлення – безкоштовне».

Тарас Шмілик: «З мобільним студквитком ми – не просто студенти найкращого університету «Львівська політехніка», а ми – студенти з майбутнього. Голосуємо за інноваційні студентські рішення, бо паперові носії інформації – це просто таки нудно».

Олександр Горбунов: «Наприклад я, завдяки мобільному студентському квитку набагато швидше вирішую свої студентські питання та й фінансові також, адже маю доступ до усіх сервісів і послуг найпотужнішого банку України. Це круто, що у нас є мобільний студентський і мої друзі з інших вищих навчальних закладів Львова навіть трохи заздрять і не розуміють, чому у них такого немає».

Валентина Могарт: «Для мене це дуже приємна і несподіванка і збіг, що в акції до Дня святого Валентина саме я, Валентина, отримала приз))). Я використовую мобільний електронний студентський з самого початку його впровадження, бо ціную свій час і люблю, коли цінують мій час».

Мобільний студентський квиток – це не лише відображення студквитка в смартфоні, а й можливість перевірити розклад занять, отримати повідомлення про його зміни, придбати пільговий квиток на потяг. Але це зовсім не остаточний функціонал, адже проект розвивається, і «Львівська політехніка» та ПриватБанк уже незабаром доповнять його новими цікавими опціями для студентів.

ПриватБанк – найбільший український банк і лідер роздрібного банківського ринку, що обслуговує понад 15 млн індивідуальних і 375 тис. корпоративних клієнтів. Щодня через ПриватБанк проводять транзакції понад 2,1 млн клієнтів. Регіональна мережа ПриватБанку включає 2 560 філій, 7 285 банкоматів і 12 162 термінали самообслуговування. Більше цікавої інформації – на сайті або у ФБ.