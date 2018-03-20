Сьогодні – Міжнародний день щастя

Цей день проголошено ООН 28 червня 2012 року. Ініціатива святкування Дня щастя належить Королівству Бутан.

Від 2013 року Організація Об’єднаних Націй відзначає Міжнародний день щастя для того, щоб визнати важливість щастя в житті людей в усьому світі. У 2015 році Організація Об’єднаних Націй ухвалила 17 цілей у галузі сталого розвитку, спрямовані на викорінення бідності, скорочення нерівності та захист нашої планети – три ключові умови, необхідні для досягнення благополуччя і щастя.

Організація Об’єднаних Націй пропонує всім людям незалежно від їх віку, а також всім навчальним закладам, компаніям та урядам відзначити 20 березня Міжнародний день щастя.

У липні 2006 року було запроваджено міжнародний індекс щастя для відображення добробуту людей і стану навколишнього середовища.

Щасливі люди живуть довше. Дослідники старіння з Інституту Альберта Ейнштейна виявили, що 243 учасники-довгожителі мали позитивне ставлення до життя.

Для того, щоб бути щасливим, дуже важливі релігія і спорт. Доведено, що вони постачають нас порціями щастя – маленькими, але регулярними. Танець – також могутня річ, яка здатна приносити щастя. JL Ханна в книзі «Сила Танцю: Здоров’я та зцілення» пояснює, що танець зміцнює імунну систему, зменшує стрес і його негативні наслідки. Американська асоціація терапевтичного танцю наводить дані про користь танцювальної терапії для хворих на рак, аутизм, хворобу Паркінсона і депресію.

Якщо ви будете усміхатися, нехай на самоті і зовсім без причини, то м’язи подадуть сигнали в мозок, і вам дійсно стане радісно.

Кілька досліджень показують наявність зв’язку між споживанням кофеїну і зниженим ризиком депресії і самогубств. При цьому в одному з цих досліджень йдеться про вплив кави, а в інших – ще й про аналогічний вплив чаю.

Тож обирайте те, що приносить радість і задоволення саме вам, звільніться від негативу та хвилювань – і будьте щасливими!