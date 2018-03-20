Сніг у Львові падатиме до кінця доби

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, впродовж найближчих двох-трьох годин зі збереженням до кінця доби 20 березня – місцями сильний сніг. Мерія закликає усіх учасників руху бути обережними.

21 березня синоптики прогнозують часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 8 – 10° морозу, вдень 1 – 3° морозу.

22 березня – без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 10 – 15° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.