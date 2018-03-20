П’ять дерев у Львові стали ботанічними пам’ятками природи

20 березня на сесії Львівської обласної ради ухвалили рішення про створення 5 точкових об’єктів місцевого значення природно-заповідного фонду: «Дуб великоплідний» (вул. С.Бандери 12), «Бук східний» (у сквері на площі Святого Юра), «Метасеквоя» (вул. Університетська, 1), «Гінкго дволопатеве» (вул. Коперника, 40) та «Гінкго дволопатеве» (вул. Пекарська, 50) у межах міста Львова та ландшафтний заказник місцевого значення «Урочище Солониця» орієнтовною площею 86,0 га на території Великолюбінської селищної ради Городоцького району.

Про це інформує Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації.

Зазначаємо, що ботанічні пам’ятки природи створено з метою збереження рідкісних для міста Львова дерев. Вони мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне та пізнавальне значення, що підтверджено актом обстеження дерев, який складено науковцями Львівського національного університету імені Івана Франка. А ландшафтний заказник «Урочище Солониця» створили задля збереження цінних лісових та лучних екосистем, червонокнижних та регіонально рідкісних видів рослин і тварин та мережі гідрологічних об’єктів. Зокрема, територія новоствореного заказника є однією з ареалів поширення махаона (Papilio machaon), подалірія (Iphiclides podalirius), бджоли-тесляр фіолетової (Xylocopa (Xylocopa) violacea), горностая (Mustela erminea), мідянки (Coronella austriaca Laurenti), нічниці ставкової (Myotis dasycneme) та вечірниці малої (Nyctalus leisleri), які занесені до Червоної книги України.