Оксана Муха їде в тур до 65-ліття Квітки Цісик

«Тече річка невеличка» – саме з цією українською народною піснею співачка Оксана Муха перемогла в І міжнародному фестивалі-конкурсі ім. Квітки Цісик! Це одна з улюблених пісень Мухи в репертуарі співачки-легенди, якій 4 квітня 2018 р. виповнилося б 65 років. До цього ювілею Оксана Муха започаткувала соціально-культурний проект «Дякую тобі, Квітко!» і анонсувала тур містами та містечками Західної України «KVITKA: ДВА КОЛЬОРИ». У квітні та травні ці гастролі охоплять 16 міст – Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Хмельницький, Борислав, Золочів, Стрий, Дрогобич, Радехів, Червоноград, Жовква, Мостиська, Козова, Коломия та Долина.

Коли у 2011-му я готувалася до Фестивалю-конкурсу ім. Квітки Цісик, перебрали багато пісень з її репертуару, – пригадує Оксана Муха. – Не хотіла брати щось загальновідоме, було бажання заспівати щось менш знане. І тут згадала, як ще моя бабця мені у дитинстві співала «Тече річка невеличка». Спробувала – і відразу зрозуміла, що це моя пісня! Вона дуже романтична і лаконічна. До того ж, це одна із моїх улюблених пісень із репертуару Квітки Цісик. А вже згодом я дізналася цікавий факт – цю пісню дуже любив співати Тарас Шевченко.

Послухати «Тече річка невелика» у виконанні Оксани Мухи можна тут:

«Квітка Цісик повернулась до нас голосом Оксани Мухи», – так влучно висловилася народна артистка, Герой України Ніна Матвієнко про молоду співачку, яку назвали «другою Квіткою». Тепер Оксана Муха їде Україною з гаслом «Дякую тобі, Квітко!». У програмі концертів «KVITKA: ДВА КОЛЬОРИ» – найкращі пісні із репертуару Квітки Цісик, які звучатимуть як в автентичних, так і в оригінальних аранжуваннях. Разом із Оксаною Мухою на сцені будуть оркестр та рок-група.

Графік туру Оксани Мухи «KVITKA: ДВА КОЛЬОРИ» – тут: facebook.com/Oksana.Mukha.Music