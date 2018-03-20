Облрада проголосувала за виділення перинатальному центру майже 39 млн грн

Тим часом аудитори виявили порушення під час проведення ремонтно-будівельних робіт у центрі на більше 1,5 млн грн

Сьогодні, 20 березня, Львівська обласна рада внесла зміни до показників обласного бюджету Львівської області на 2018 рік і виділила майже 39 млн грн для перинатального центру. Про це інформує прес-служба Львівської облради.

Зокрема, 27 600 000 грн спрямували на придбання обладнання Львівському обласному клінічному перинатальному центру. Окрім того, сесія підтримала пропозицію виділити 11 382 000 грн для забезпечення коштами функціонування перинатального центру після введення його в експлуатацію.

Тим часом, як повідомила днями Державна аудиторська служба України, фахівці Західного офісу Держаудитслужби під час ревізії фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Львівської ОДА виявили фінансові порушення, що призвели до втрат, на суму 3,2 млн грн.

Зокрема, державні аудитори провели контрольні обміри виконаних робіт у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі, реконструкція якого триває. Виявлено завищення обсягів робіт на суму 1,6 млн грн. Подальший аналіз засвідчив, що підрядна організація включила до актів виконаних робіт, а управління оплатило окремі роботи (земляні, залізобетонні, демонтаж), які не лише не були передбачені проектно-кошторисною документацією, а й не мали документального підтвердження їх фактичного виконання.

Окрім того, виявлено, що в грудні 2015 року між управлінням та приватним підприємством укладено договори відповідального зберігання майна вартістю 12,6 млн грн, що належало згаданому перинатальному центру. Під час ревізії аудитори встановили відсутність частини обладнання (електрощитових) на суму 792 тис. грн.

Ревізія охопила період діяльності управління з 01.05.2016 по 30.09.2017. Матеріали ревізії передали слідчому відділу Галицького відділу поліції ГУ НП України у Львівській області.

Протягом чотирьох днів «Львівська газета» намагалась отримати коментар керівника обласного УКБ щодо виявлених фінансових порушень, однак жодних пояснень Олег Пелих так і не надав. Сьогодні ми скерували офіційний запит в управління і сподіваємося найближчим часом отримати й оприлюднити їхнє пояснення.

Нагадаємо, під час візиту до Львова у лютому прем’єр-міністр Володимир Гройсман обіцяв допомогти з виділенням коштів на закупівлю обладнання для Львівського обласного перинатального центру й анонсував його відкриття вже до кінця березня.

«Добра новина в тому, що цей центр, який багато років був недобудований і не надавав допомоги дітям, уже в третій декаді, до кінця березня, буде введено в експлуатацію», – сказав тоді прем’єр.