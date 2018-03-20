На вулицях Львова завтра організують поетичні рандеву

Урбан-акція «Поетика Львова» Централізованої бібліотечної системи для дітей м. Львів проходитиме 21 березня 2018 року з 12.00 до 17.00 у шести різних локаціях міста: біля будинків, де колись мешкали чи мешкають відомі львівські поети – Іван Франко (біля Львівського національного літературно-меморіального музею І. Франка), Богдан-Ігор Антонич (біля пам’ятника Б.-І. Антоничу), Маркіян Шашкевич (біля пам’ятника М. Шашкевичу), Богдан Стельмах (вулиця Ужгородська, 8а), Марія Людкевич (вулиця В. Великого, 44) та Анна Канич (вулиця М. Лисенка, 33).

Метою урбан-акції є популяризація творчості відомих львівських авторів (славетних поетів минулих часів та сучасників-ювілярів 2018 року) серед широкої громади міста, стимулювання інтересу до лірики як одного з видів художньої літератури, що в особливий спосіб відображає внутрішній світ людини.

Акцію приурочено до Всесвітнього дня поезії та ювілеїв львівських поетів-сучасників – Богдана Стельмаха (75-річчя від дня народження), Марії Людкевич (70-річчя від дня народження) та Анни Канич (90-річчя від дня народження).

«Поетика Львова» передбачає різноманіття форм та змісту – флешмоб, поетичне зачарування, ліричне рандеву, арт-імпреза, біографічний перформанс і поезійне видиво.

Акція відбудеться в рамках проекту «Львів – місто літератури».