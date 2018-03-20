На Львівщині збільшили розмір допомоги ветеранам УПА, політв’язням і репресованим

За таке рішення сьогодні, 20 березня, проголосувала Львівська облрада

У 2018 році одноразову адресну допомогу ветеранам Української повстанської армії та реабілітованим за статтею 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» збільшать на 250 грн і встановлять у розмірі 1250 грн. Відповідне рішення ухвалила сьогодні під час пленарного засідання обласна рада, підтримавши зміни до бюджету 2018 року.

Як пояснив голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку Олег Домчак, одноразову допомогу збільшать на 250 грн, і 2018 року вона становитиме 1250 грн.

Нагадаємо, ці виплати надають одноразово до Дня створення Української повстанської армії (14 жовтня) або до Дня Незалежності України залежно від категорії осіб. Нині час в області налічують 11 687 осіб таких категорій.

Грошові допомоги виплатять у межах обласної Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2018 – 2020 роки.