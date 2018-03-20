На Львівщині невідомою речовиною отруїлися працівники свинокомплексу

Як інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 19 березня близько п’ятої години вечора до Камʼянка-Бузької центральної районної лікарні госпіталізували двох працівників свинокомплексу ТзОВ «Еко Міт», що в с.Батятичі Камʼянка-Бузького району. У чоловіків – підозра на отруєння невідомою речовиною, імовірно – парами аміаку.

Стан потерпілих – мешканця м. Камʼянка-Бузька 1971 року народження та чоловіка з с. Батятичі 1988 року народження – середньої важкості.

Обставини події з’ясовують.