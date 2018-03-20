На Львівщині допомагають лелекам пережити негоду (фото)

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 19 березня о 18:16 до рятувальників надійшло повідомлення, що в полі між с. Годині та с. Волиця Мостиського району перебуває група з близько 50 лелек. Птахи через складні погодні умови потребували допомоги.

Рятувальники разом із місцевими мешканцями облаштували місце для перебування лелек, поклали туди сіна та забезпечили птахів кормом.

Як повідомила на своїй facebook-сторінці народний депутат Оксана Юринець, також потребує допомоги велика група лелек (понад 200 птахів), яких побачили мешканці біля сіл Вербляни та Завадів на Яворівщині. Люди допомагають, чим можуть, але продуктів бракує.

«Ми вже говорили з екологами. Порадили купити дрібної риби, м’ясних субпродуктів, трохи хліба. Без них лелеки не виживуть. Кума, яка телефонувала ледве не зі сльозами розповіла, що троє птахів уже загинули. Можливо, хтось має можливість долучитися до благородної справи? Має якісь запаси риби, субпродуктів. Сконтактую з людьми із району. Шкода птахів. Вони не винні, що погода їх так підвела», – додала Оксана Юринець.

Ви також можете долучитися до порятунку лелек у снігову холодну погоду. Якщо знайдете кілька птахів чи більшу групу, повідомте про місце їх розміщення представників органів місцевого самоврядування, керівників громадської природоохоронної організації або просто небайдужих людей.

До слова, у соцмережі Facebook небайдужі львів’яни створили спільноту Громадська ініціатива “ЛЕЛЕКА”, де надають інформацію про птахів, які потребують допомоги, а також збирають кошти на корм для птахів. Як повідомив її засновник Роман Тузяк, на сьогодні вдалося зібрати близько 35 тисяч гривень.

Національний природничий музей пропонує ознайомитися з фаховими порадами, які надав орнітолог музею, кандидат біологічних наук, завідувач відділу Андрій Бокотей. Ці поради допоможуть не нашкодити птахам.

Лелеки, повернувшись із зимівлі, або на міграційному шляху доволі часто опиняються у складних погодних умовах. Іноді вони змушені перечікувати зниження температури і снігопади по декілька діб. Лелека – птах великих розмірів і навіть сильні морози йому не страшні. Найбільшим ворогом птахів є голод. Проте, лелеки, які здолали довгий міграційний шлях (іноді до 10 тис. км), завжди готові до непередбачуваних погодних ситуацій і їхніх енергетичних запасів зазвичай вистачає, щоб перечекати негоду.

Якщо ви знаєте місце, де зупинилися лелеки, не треба здіймати довкола нього галас і поширювати цю інформацію. Птахам потрібен спокій. Стоячи нерухомо, вони зберігають енергію і мають значно більше шансів дожити до потепління. Кожен політ – це втрата сил, які зараз потрібні їм як ніколи.

Якщо ж ви вважаєте, що птахам конче потрібна допомога (хоча здебільшого це не так), можна облаштувати для них годівничку. Підходити до лелек на відстань ближче, ніж 50 метрів, не треба. На цій відстані можна викласти на снігу галявину з сіна, соломи чи гілок. Сюди можна викладати птахам їжу.

Основний корм лелек – це комахи, риба, земноводні, гризуни. Рослинну їжу ці птахи не вживають. Тому зерно, хліб, варену картоплю тощо птахи їстимуть, але користі це їм не принесе. Лелек слід годувати рибою, м’ясом або яйцями. Риба може бути морська чи прісноводна, але не солена! Лелека не вміє жувати їжу, він ковтає цілим шматком, тому вся підготована для нього їжа має бути подрібнена. М’ясо може бути у вигляді відходів: курячі голови, тельбухи тощо.

Подібна підгодівля має й інший бік медалі. Якщо птахи не їстимуть розкладену їжу, вона привабить чотирилапих хижаків (собаки, лиси), які створять додатковий фактор неспокою, а можливо, і смертельну небезпеку. Тому слід добре подумати, чи принесе ваша підгодівля користь, чи шкоду.

Якщо ж птахи зовсім ослабли і не реагують на рухи людей, їх слід забрати, відігріти і тимчасово розмістити в господарських будівлях разом із домашніми тваринами.