Мешканець Львівщини віз до Польщі цигарок на 13 тисяч гривень (фото)

Як повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону, вчора в пункт пропуску «Рава-Руська» на виїзд з України смугою руху «зелений коридор» прибув легковий автомобіль «Грейт Вол» під керуванням мешканця Львівщини.

Під час ретельної перевірки машини спільна оглядова група у складі прикордонників Львівського загону та митників виявила 498 пачок цигарок. Тютюнові вироби були приховані під декоративною обшивкою дверей, стелі, багажного відсіку, в панелі приладів. Доступ до них став можливим лише після демонтажу декоративних обшивок багажного відділення, панелі приладів та стелі автомобіля.

Цигарки вилучили й передали працівникам ДФС. Їхня вартість – майже 13 тисяч гривень.

Протягом 2017 року персонал Львівського прикордонного загону виявили цигарок на 1 млн 700 тис. гривень.