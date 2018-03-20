Львівська облрада закликала парламент і Президента розірвати дипломатичні відносини з Росією

Сьогодні, 20 березня, Львівська обласна рада прийняла звернення до Президента України, голови Верховної Ради України та прем’єр-міністра України щодо розірвання дипломатичних стосунків з Росією. Із відповідною ініціативою під час пленарного засідання сесії виступив заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк.

«Своїми останніми діями Російська Федерація продовжує демонстративно нехтувати територіальною цілісністю України, міжнародними договорами та принципами цивілізованого суспільства.

Проведення виборів в анексованому Криму, постійні провокації на українській території, диверсії проти громадян у країнах Європи зумовлюють необхідність рішучіших кроків для зміцнення безпеки України.

З огляду на це, ми, депутати Львівської обласної ради, вимагаємо від вищого керівництва держави розірвати дипломатичні стосунки з Російською Федерацією. Вважаємо недопустимими такі взаємини з країною, яка є окупантом нашої території.

Водночас, з огляду на диверсійні дії спецслужб Росії на території України та інших держав, втручання в їхню внутрішню політику, виступаємо за введення візового режиму для громадян Російської Федерації.

Такі кроки Української держави визріли вже давно, однак краще пізно, ніж ніколи. Росія знехтувала шансами, які їй давала світова спільнота, відмовилася отямитися та припинити агресію проти України. У такій ситуації в нашої держави залишається єдиний вихід – послідовними й рішучими діями зміцнювати свою обороноздатність, складовою якої є безпека України та її громадян від можливих диверсій і терактів», – ідеться в тексті звернення.