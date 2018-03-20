Львів став другим у рейтингу прозорості найбільших міст України

Сьогодні, 20 березня, у Києві під час конференції «Прозорі та фінансово здорові органи місцевого самоврядування в Україні» відбулося нагородження міст згідно з рейтингом прозорості.

«Сьогодні в межах конференції «Прозорі та фінансово здорові органи місцевого самоврядування в Україні» було презентовано оновлений рейтинг прозорості найбільших міст України. Львів отримав друге місце. Я презентувала наше місто, розповіла про Громадський бюджет, про Кабінет мешканця, про наші портали відкритих даних, наш досвід по відкритості й прозорості», – розповіла Катерина Шевчук, головний спеціаліст відділу аналізу та планування департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Катерина Кузян.

До п’ятірки найбільш прозорих міст України за результатами роботи в 2017 році увійшли Суми, Львів, Вінниця, Бахмут і Маріуполь, – повідомляє «Укрінформ». Суми займають перше місце в рейтингу прозорості вже другий рік поспіль.

До першого десятка найпрозоріших українських міст увійшли також Бердянськ, Луцьк, Чернігів, Миколаїв та Тернопіль.

Водночас найменш прозорими у 2017 році визнано Ізмаїл, Костянтинівку, Новомосковськ, Павлоград та Херсон.

Експерт з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян пояснив, що формування рейтингу прозорості 50 найбільших муніципалітетів в Україні ґрунтується на даних, отриманих із відповідей на опитувальник, який скерували до 50 міських рад; відповіді на запити на інформацію, які були направлені в міськради неофіційно, так звані запити таємного клієнта; та інформацією у відкритому доступі на офіційних сайтах міськрад.

Експерт також уточнив, що дослідження здійснювали в таких основних сферах: інформаційна політика; розпорядження майном територіальної громади; землекористування та будівельна політика; державні закупівлі; складання бюджету; адміністративні, комунальні та соціальні послуги; професійна етика та конфлікти; кадрова політика й участь громадян.

Загалом у 2017 році загальний середній показник прозорості по містах покращився з 42,8 відсотка у 2016 році до 51,3 відсотка торік.

Рейтинг складено в рамках проекту, реалізованого спільно з Інститутом економічних і соціальних форм у Словаччині (INEKO), Міжнародним центром політичних досліджень.

Водночас на презентації було оприлюднено рейтинг фінансового здоров’я міст України, згідно з яким «найздоровішим» виявилося міста Одеса, Рівне, Полтава, Вінниця та Дніпро.

Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) є одним з провідних незалежних аналітичних центрів України, що беруть участь у розробці й аналізі державної політики.

МЦПД засновано 1994 року за ініціативи Інституту відкритого суспільства (м. Прага). На той час МЦПД був першим незалежним аналітичним центром України. Його місія полягала в аналізі економічної політики та підготовці довгострокових прогнозів для уряду та Президента України.

За останні 24 роки МЦПД успішно завершив низку проектів у політичній та економічній сферах, спрямованих на підвищення потенціалу України у світі. Протягом 2015-2016 МЦПД реалізувало 37 проектів у сфері реформ, реінтеграції та модернізації України. Деякі з цих проектів охоплювали всі регіони України.