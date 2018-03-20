Дзиґа запрошує на квартирник гурту ROCKOKO

ROCKOKO, як і обіцяли, цьогоріч підготували для своїх шанувальників особливі події у рідному для колективу місті – Львові

Одна з них – це перший квартирник гурту, який відбудеться 25 березня в арт-центрі Дзиґа.

Це буде особливо атмосферний вечір музики, де кожен, хто стежить за творчістю ROCKOKO зможе поспілкуватися з учасниками та дізнатися всі подробиці з життя гурту; почути нові і поспівати під вже рідні мелодії.

Поспішайте аби не пропустити вечір акустичної музики та інтимних розмов від улюбленого гурту. Кількість квитків обмежена.

Квитки можна придбати на сайті gastroli.ua/en/tickets/rockoko-dzyga/buy