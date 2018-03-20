Для художників-склярів заснували премію професора Андрія Бокотея

З нагоди ювілею маестро гутного скла запрошує на відкриття Виставки однієї композиції, яка буде представлена у залах Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького.

У межах ювілею також засновано першу премію професора Андрія Бокотея для молодих художників-склярів. Нагородження переможців відбудеться під час відкриття виставки в Національному музеї у Львові ім. Андрея Шептицького.

Лауреат І премії матиме змогу взяти участь у ІІ Міжнародній конференції художників-склярів у м. Нінгбо, КНР (покриття витрат на подорож та побут на території Китаю). Переможці ІІ та ІІІ премії отримають грошові винагороди у розмірі 20 000 грн. та 10 000 грн. відповідно. Конкурсні роботи всіх трьох переможців увійдуть до колекції Музею скла в Нінбо, КНР.

Довідково:

Андрій Андрійович Бокотей народився 1938 р. в селі Брід на Закарпатті. 1965 р. закінчив Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва (тепер ЛНАМ), кафедра кераміки. Дійсний член Національної академії мистецтв України (2000), Лауреат національної премії України ім. Тараса Шевченка (2002), народний художник України (2007), заслужений діяч мистецтв України (1989), професор (1996).

З 1965 р. – викладач кафедри художньої кераміки ЛДІПДМ. У 1972-1988 рр. – на творчій роботі. У 1991–1992 рр. – голова Львівської організації Спілки художників України. З 1993 р. – доцент кафедри художнього скла ЛДІПДМ. У 1992–1996 рр. – завідувач кафедри художнього скла ЛДІПДМ. У 1996–2000 рр. – проректор з навчальної роботи ЛАМ. У 2000-2015 рр. – ректор ЛНАМ. З 2015 р. керівник Західного науково-мистецького центру Національної академії мистецтв України.

Голова міжнародних симпозіум гутного скла у Львові (1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2014). Учасник численних персональних і групових виставок в Україні, Китаї, США, Франції, Бельгії, Ізраїлі, Польщі, Росії, Литві, Естонії, Латвії, Угорщині, Голландії, Данії, Фінляндії, Норвегії.

Нагороди: 1989 р. – Срібна медаль Академії мистецтв СРСР; 2009 р. – Кавалерський хрест Ордена «За заслуги» Республіки Польща; 2013 р. – Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (2013), Орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня (2016).