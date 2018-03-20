Для дітей, які постаждали від війни, провели молодіжну академію

16-17 березня в рамках проекту психологічної допомоги дітям, що постраждали від збройного конфлікту на Сході України та анексії Криму – «Інтеграція через діалог» в Києві відбулася тринадцята Молодіжна Академія. Її учасниками стали переселенці, діти воїнів АТО, жителі «сірої зони» та волонтери. В онлайн частині брали участь діти з тимчасово окупованих територій. Організаторами виступили представники Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба» зі Львова – Петро Кендзьор, Тарас Олексин, Наталя Голосова та Олеся Скрипник.

Тема чергової Молодіжної Академії була не проста – «Цінності людини крізь призму простору та часу». Учасниками стали 29 дітей з різних куточків України – Києва, Білицького, Костянтинівки, Лисичанська, Опитного, Попасної, Сіверодонецька, Щастя, Львова, Маріуполя, Харкова та Марганця. Щоб потрапити у фінал, їм необхідно було пройти онлайн-курси, які завершувалися соціологічним опитуванням присвяченим ціннісним орієнтирам різніх поколінь сучасних українців. Автор онлайн-курсів – Олеся Скрипник підбила підсумки цього курсу:

«Цінності як такі формують в людині особистіть. Оскільки наші Молодіжні академії мають не тільки, можливо, інтеграційну мету, а й розвиток громадянської компетентності в молоді».