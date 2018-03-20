10 цікавих фактів про річкових видр — талісманів Години Землі 2018 в Україні

Надзвичайно розумна, з силою-силенною навичок і здібностей для виживання у своєму природному середовищі існування, відмінний плавець та землекоп — всіма цими талантами володіє річкова видра. Ця тварина, разом з бурим ведмедем, риссю євразійською та рожевим пеліканом, стали талісманами Години Землі 2018 в Україні, яка відбудеться 24 березня з 20:30 до 21:30.

Річкову видру ще називають звичайною або євразійською (Lutra lutra). Поширена видра по всій Європі, більшій частині Азії, навіть в Північній та Західній Африці. В Україні цю тварину можна зустріти поблизу водойм майже на всій території, окрім Кримського півострова.

Цей напівводний ссавець належить до родини куницевих. Довжина тіла самців сягає 46-90 см, а самок — 54-68 см. Маса тіла складає 6-10 та 3-6 кг, відповідно. Видра має довгий хвіст, до 50 см. Коричневе хутро видри щільне та коротке. Цікаво, що на відміну від наземних тварин — його колір майже не змінюється відповідно до сезону.

Наразі немає точних даних щодо кількості річкових видр в Україні. За даними останнього видання Червоної Книги України, їх кількість складає близько 10 тисяч особин. Негативно на її популяцію впливає сільськогосподарська діяльність людини у межах природного проживання тварини та надмірне мисливство. Проте кліматичні зміни, наслідком яких стає значне скорочення тривалості льодоставу на мілководих водоймищах лісостепової і степової смуг України та відновлення водно-болотних угідь, навпаки, сприяють розселенню видр.

Крім того, видра занесена до Міжнародного червоного списку МСОП, як вид, близький до загрозливого стану.

10 цікавих фактів про річкову видру:

Видра — дуже вмілий плавець. Цьому сприяє навіть конструкція пальців тварини на задніх лапах: вони з`єднані шкірястими перетинками, що допомагає видрі плавати. Тварина вміє плавати і на спині. Більшість часу видра проводить у воді. Трапляється, як у великих річках — Дніпро, Десна, Буг і Донець, так і в невеликих. Бажано, щоб річка була неширокою, в межах 10-15 м. Та інколи видра оселяється й в озерах та ставках. Цікаво, що гірськими річками Карпат вона може підійматися високо у гори. Видра може знаходитись під водою до 5 хвилин. Й певна річ, вона — відмінний пірнальник. Шукаючи зручніше для життя місце, видра може пройти суходолом десятки кілометрів. Видру важко побачити вдень. Тварина веде здебільшого сутінково-нічний спосіб життя. Вхід в свою нору видра облаштовує здебільшого під водою. Живиться видра річкова переважно рибою. До її раціону потрапляють сазан, плітка, карась, бички і навіть невелика щука. Не гребує видра також поласувати жабами, раками, молюсками та різноманітними водяними комахами. Інколи цей хижак полює й на водоплавних птахів та гризунів, зокрема водяних полівок. Взимку видра — справжній скелетоніст. Вона спускається із покритого снігом схилу, притискаючи лапи до тіла, та з’їзджає вниз на череві, як на санчатах. Після такої вправи, на снігу залишається слід у вигляді жолоба. Річкові видри — одинаки, зустрічаються тільки на період спарювання. Статевої зрілості видра річкова досягає у 2-3 роки. Вагітність може тривати до 9 місяців, але більшість часу займає латентний період, “перечікування”, а виношування – тільки біля 2 місяців, після цього самка народжує 2-4 сліпих дитинчати, яких ще називають цуценятами. Одна з народних назв видри в Україні — “порішня”.

Цієї Години Землі українці мають змогу ближче познайомитися з цією твариною. Спеціально до всесвітньої акції WWF в Україні запустив серію роликів “Почуй природу” з голосами квартету звірів, властивих для нашої фауни, зокрема і видри річкової.

Ось так “співає” видра

За свіжими новинами та усіма активностями в рамках Години Землі 2018 слідкуйте:

Тетяна Карп’юк, координаторка з екоосвіти WWF в Україні