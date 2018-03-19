Завтра на дорогах збережеться ожеледиця

А в горах Львівської області 20-21 березня буде значна снiголавинна небезпека – 3-го рiвня

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що завтра, 20 березня, у Львові на дорогах ожеледиця. Буде хмарно, часом падатиме сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі – 8-10° морозу, вдень – 1-3° морозу.

21 березня – хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 9 – 14° морозу, вдень 0 – 5° морозу.

22 березня – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 11 – 16° морозу, вдень від 1° морозу до 4º тепла.