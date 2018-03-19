Христина Соловій пропонує роботу музикантам

«У мене новий етап творчої біографії. Зараз працюю над новим альбомом і звучанням моєї музики, яке можна було почути у пісні «Fortepiano». І тепер мені потрібні молоді спраглі музиканти, яким є що доводити собі та світу. Ви повинні впевнено грати на одному з інструментів під метроном: гітара, бас, клавішні, барабани. Шукаю людей, для яких працелюбність, бажання розвиватись, артистизм та пристраність до музикування є другим «я». Вітається аранжувальне мислення, гра на кількох інструментах, вміння та бажання співати. Бажано проживати у Києві для готовності працювати кожного дня. Тому також обов’язковою умовою є пріоритетність гри у моєму бенді», – зазначає Христина Соловій на своїй facebook-сторінці.

Співачка оприлюднила вимоги, яким має відповідати людина, з якою вона хоче співпрацювати

Персональні вимоги:

1) Барабанщик – наявність мінімального «турового» набору інструментів: барабанні палички/браші/перкусії, сет тарілок, малий барабан. Важлива наявність та досвід роботи з семплером/тріггер-модулем типу Roland SPDS-X;

2) Клавішник – наявність аналогових і/або цифрових робочих станцій, досвід роботи з midi, семплами і т.д;

3) Гітарист – наявність власної якісної електроакустики та електрогітари зі звуковою обробкою під музичну програму;

4) Басист – наявність якісного інструменту та звукової обробки під музичну програму, бажано вміння грати на контрабасі.

Листи можна надсилати на пошту khrystyna.soloviy@gmail.com з відповідями на такі запитання:

1) Вкажіть в темі листа: ваше ім’я прізвище, інструмент яким володієте, вік, місто;

2) Прикріпіть до листа ваше фото та розкажіть інформацію про себе, на чому граєте, ваш особистий музичний інструментарій, попередній музичний досвід;

3) Назвіть кілька ваших улюблених артистів, музикантів;

4) Надішліть посилання на відео, де можна ознайомитись з вашим музичним талантом;

5) Навіщо вам я та мій бенд?)