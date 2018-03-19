Українські паралімпійці здобули у Пхьончхані 22 медалі

Збірна України посіла четверте місце за загальною кількістю нагород на XII зимових Паралімпійських іграх, – повідомляє Укрінформ. У загальнокомандному заліку «синьо-жовті» стали шостими – перед ними розмістилися збірна США – 13 золотих, 15 срібних, 8 бронзових нагород, команда незалежних паралімпійських атлетів (NPA) – 8, 10, 6, представники Канади – 8, 4, 16, Франції – 7, 8, 5 і Німеччини – 7, 8, 4. Загалом у Пхьончхані медалі завоювали представники 26 країн з 49 команд-учасниць.

Чотири роки тому на минулій Паралімпіаді збірна України була четвертою в загальнокомандному заліку і другою за загальною кількістю нагород – 25 (5, 9, 11).

Чергові XIII зимові Паралімпійські ігри пройдуть у Пекіні (Китай) з 4 по 13 березня 2022

Українські паралімпійці – переможці та призери “білих” Ігор-2018 у Пхьончхані.

«Золото»:

Віталій Лук’яненко, біатлон, 7,5 км – спортсмени з вадами зору; Максим Яровий, лижі, 15 км – спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату; Ігор Рептюх, лижі, 20 км – спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату; Тарас Радь, біатлон, 12,5 км – спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату; Оксана Шишкова, біатлон, 10 км – спортсмени з вадами зору; Віталій Лук’яненко, біатлон, 15 км – спортсмени з вадами зору; Юрій Уткін, Людмила Ляшенко, Юлія Батенкова-Бауман, Оксана Шишкова, лижі – змішана естафета 4х2,5 км.

«Срібло»:

Оксана Шишкова, біатлон, 6 км – спортсмени з вадами зору; Оксана Шишкова, лижі, 15 км – спортсмени з вадами зору; Ігор Рептюх, біатлон, 12,5 км – спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату; Олександр Казік, біатлон, 12,5 км – спортсмени з вадами зору; Олександр Казік, біатлон, 15 км – спортсмени з вадами зору; Оксана Шишкова, лижі, 12,5 км – спортсмени з вадами зору; Григорій Вовчинський, лижі, 10 км – спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату.

«Бронза»: