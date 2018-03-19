УГКЦ приєднається до молитви за мир у країнах, де йде війна

Про це повідомили в департаменті інформації УГКЦ

Українська Греко-Католицька Церква з благословення глави УГКЦ Блаженнішого Святослава 25 березня року приєднається до французької ініціативи молитися під покровом Діви Марії за мир у країнах Близького Сходу й Україні, де сьогодні триває війна чи збройні конфлікти.

Зокрема, до ініціативи молитися за мир приєдналися християни Іраку, Сирії, Єгипту, Лівану, Святої Землі, Румунії, Індії, Ефіопії, України тощо, а також у Франції.

25 березня вибрали не випадково. Це буде одна з неділь Великого посту. Цей день є Квітною неділею у Франції, а в християн західного обряду – святом Благовіщення, дуже шанованим на Близькому Сході, особливо в Лівані.