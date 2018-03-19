У Шевченківському гаю вдесяте святкуватимуть Воскресіння разом

«Фестиваль – не лише майданчик зустрічі, а й чудова нагода ближче познайомитися із соціальним служінням Церкви та просто поспілкуватися, щоб зарядитися духовним настроєм» – цитує «Духовна велич Львова» директора БО «Фундація Духовного Відродження» ЛА УГКЦ о. Любомира Гладюка.

Наразі організатори ще формують програму фестивалю, але вже відомо, що працюватимуть 9 майданчиків різного спрямування. Молодь, діти та люди зрілого віку обов’язково знайдуть щось особливе для себе. Наприклад, діятиме театральний майданчик (залучають театри «На світанку» та на «Симонових стовпах»), тож кожен охочий зможе навчитися основ лицедійства. Готують цілий вихор майстер-класів. Секрети декору пряників розкриють львівські кондитери, художники навчать дітей малярству на склі. Крім того, малюки поринуть у світ справді цікавої хімії. Тим часом панянки дізнаються як сплести автентичний і водночас трендовий віночок. До речі, дрес-кодом свята, як і зазвичай буде вишиванка, а візитівкою – весела гаївка. Тож занурення у калейдоскоп народних традицій відбудеться неодмінно.

До участі у концерті запросять популярних українських музикантів (про імена виконавців оголосять згодом).

«Цього року ми ще роздумуємо над гаслом. Але воно буде пов’язане із радістю. Прагнемо донести до людей, що серед буденності і війни все ж таки радість присутня у житті» – зазначила співкординатор фестивалю Анастасія Янків. І додала, що особливим гостем фестивалю буде отець Тихон Сергій Кульбака, який заснував «Духовно-психологічну порадню». Він розповість присутнім про радість у часі війни, клопотів.

Традиційно, фестиваль має благодійну мету. Зібрані кошти скерують на розвиток душпастирства нечуючих і католицьких шкіл.

Організатори активно шукають волонтерів, які зможуть обрати на якому з майданчиків допомогти. Для цього потрібно заповнити анкету, яку знайдете на фб-сторінці «Фундації Духовного Відродження».