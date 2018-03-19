У Львові згорів автомобіль

Ніхто з людей унаслідок пожежі не постраждав

19 березня о 03:07 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Сахарова, 19 в автомобілі «Renault Kanqoo». Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

На місце події скерували пожежно-рятувальний підрозділ 30 ДПРЧ м. Львова. Пожежу локалізували о 03:20 та ліквідували о 03:23. Внаслідок пожежі вогнем знищено автомобіль. Причину займання встановлюють. Унаслідок події ніхто не постраждав.