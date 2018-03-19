У Львові виграли мільйон гривень у «Лото-Забаві»

18 березня під час розіграшу 971-го тиражу було виграно 1 000 000 гривень

Наразі відомо, що виграшний білет №0149670 придбали у Львові на фірмовому столі «М.С.Л.», що в супермаркеті «Фуршет» на вулиці Богдана Хмельницького, 176. Оператор державних лотерей «М.С.Л.» запрошує новоспеченого переможця приєднатися до закритого елітного «Клубу мільйонерів «М.С.Л.» та взяти учать у подарунковій програмі «Два дні з життя мільйонера», розрахованій на двох осіб.

За статистикою, цей щасливчик або щасливиця став 285-м мільйонером «Лото-Забава» і шостим – цього року.

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» радить усім переможцям 971-го розіграшу звернутися на гарячу лінію за телефоном 0 (800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшів.