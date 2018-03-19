У Львові відбудеться Інвестиційний ярмарок культурних та креативних індустрій

30-31 березня 2018 року проект «Містки громадської активності» за фінансової підтримки Європейського Союзу проведе Інвестиційний ярмарок культурних та креативних індустрій

Захід об’єднає фахівців та підприємців з театральних та образотворчих мистецтв, кінематографа, телебачення і радіо, музики та шоу-бізнесу, видавничої справи, комп’ютерних ігор, нових медіа, архітектури, дизайну, моди та реклами.

Учасники представлять свої бізнес-проекти, познайомляться із потенційними партнерами та інвесторами.

Інвестиційний ярмарок культурних та креативних індустрій триватиме у Львові (панорамний зал готелю «Дністер», вул. Я. Матейка, 6) 30 березня з 12:00 до 19:00 та 31 березня з 09:30 до 13:00

Програма заходу:

нетворкінг для підприємців, фахівців із креативних індустрій та потенційних інвесторів

презентації і нагородження бізнес-проектів вимушених переселенців зі Сходу, які перемогли у конкурсі

дискусії щодо можливостей у культурних та креативних індустріях

Участь у заході безкоштовна. Ознайомитись з програмою та зареєструватись можна на сайті проекту. Відбір учасників та доповідачів здійснюється на конкурсних умовах. Учасникам з інших міст компенсують витрати на проїзд, проживання та харчування.

Довідкова інформація. «Містки громадської активності» фінансують Європейський Союз, Національний фонд підтримки демократії США та Польсько-Американський Фонд Свободи. Проект реалізують громадська організація «Центр культурного менеджменту» (Львів) у партнерстві з Благодійним фондом «Помагаєм» (Дніпро), Українською бібліотечною асоціацією (Київ) та Фондом розвитку інформаційного суспільства (Варшава).

Тривалість проекту: червень 2016 року – травень 2018 року. Мета − налагодити партнерство між активними громадянами з різних регіонів, а також підтримати постраждалих від конфлікту на Сході.