У Львові розпочалися дні профілактики та раннього виявлення глаукоми

Упродовж тижня – з 19 до 23 березня – львів’ян запрошують прийти у поліклініку та виміряти внутрішньоочний тиск для профілактики чи раннього виявлення глаукоми. Адже ця недуга може призвести до повної втрати зору, якщо її вчасно не лікувати. Таку акцію управління охорони здоров’я Львівської міської ради проводить уже сьомий рік поспіль. Перевірити очний тиск у міський глаукомний кабінет сьогодні одним з перших прийшов начальник управління охорони здоров’я Володимир Зуб.

«Єдиним простим і доступним методом діагностики глаукоми є вимірювання внутрішньоочного тиску. Це декілька хвилинна і неболюча, але дуже важлива для кожного з нас процедура. Глаукома на початковій стадії не має жодних симптомів і відчути її неможливо. Єдиним симптомом глаукоми є підвищення внутрішньоочного тиску. І якщо його не лікувати, то настає атрофія зорового нерву, і поступово настає сліпота. Тому дуже важливо вчасно виявити підвищений очний тиск і призначити відповідне лікування – оперативне чи консервативне», – наголосив Володимир Зуб.

Саме тому хоча б раз на рік потрібно проходити профілактичний огляд в офтальмолога, бо в разі вчасного виявлення та лікування підвищеного очного тиску й виконанні усіх рекомендацій лікаря можна призупинити процес втрати зору й уникнути сліпоти.

На сьогодні у Львові понад 3 тисячі людей мають глаукому, понад 800 осіб – з незворотними змінами. Відтак львів’ян закликають прийти й виміряти внутрішньоочний тиск. Це можна зробити в будь-якому поліклінічному відділенні міста в кабінеті офтальмолога, а також у міському глаукомному кабінеті на базі 8-ї міської клінічної лікарні.

Глаукома – група захворювань ока, спільними ознаками яких є підвищення внутрішньоочного тиску, а спільними наслідками – атрофія зорового нерву зі специфічними змінами поля зору. Людина перестає помічати предмети, розташовані збоку. Коли хвороба прогресує, то хворий сліпне. Половина пацієнтів з глаукомою не знають про свою хворобу і звертаються до лікаря із запізненням, коли значна частина зорового нерву вже ушкоджена. Втрата зору веде до інвалідності, потребі у сторонній допомозі у повсякденному житті. І єдиним способом профілактики цієї недуги є рання діагностика.

У 2017 році під час такої акції тонометрію (вимірювання внутрішньоочного тиску) провели 6797 особам. У 114 пацієнтів виявили підвищений внутрішньоочний тиск. Уперше виявлено та встановлено діагноз «глаукома» 42 пацієнтам.

«Найгірше в глаукомі є те, що вона не болюча і немає явних ознак – людина її виявляє, коли одне око втрачає зір або є значне звуження поля зору. Тому єдиним способом раннього виявлення глаукоми є тонометрія і звертання на профілактичні огляди до спеціаліста. Бо крім тонометрії, треба провести перевірку гостроти зору і оглянути очне дно.

Глаукому, на жаль, вилікувати неможливо, просто змінюється її стадія. Тому пацієнт мусить залишатися під наглядом окуліста все життя. Правильне лікування – запорука того, що можна зберегти той зір, який є на даний час, бо повернути зір неможливо. Глаукома не повертає того, що вона забрала. Хірургічне втручання при глаукомі проводиться тільки для того, щоб знизити, нормалізувати очний тиск, якщо консервативне лікування не дає бажаного результату», – розповів Ігор Новицький, професор, завідувач Львівського міського центру «Мікрохірургія ока».

Як зазначає Тетяна Смаль, головний позаштатний спеціаліст управління охорони здоров’я Львівської міської ради з офтальмології, керівник Львівського міського центру «Мікрохірургія ока», у Львові налічується 3311 хворих на глаукому. З них 849 – на стадіях, коли розвивається незворотна сліпота.

«Перевірка на глаукому – це комплексне обстеження. Всі процедури можна пройти дуже швидко і безболісно. Потрібно періодично обстежуватися в офтальмолога. Бо якщо хвороба виявлення на ранніх етапах, ми можемо призупинити її подальше прогресування. До 25 років – достатньо раз на 2-3 роки проходити обстеження в окуліста, після 40 років – раз на рік», – наголосила Тетяна Смаль.

Для своєчасної та ефективної діагностики глаукоми, на базі комунальної 8-ї міської клінічної лікарні м. Львова функціонує міський глаукомний кабінет, оснащений щілинною лампою, тонометром та сучасним статичним периметром. Впродовж 2017 року в цьому кабінеті проведено 1660 обстежень, вперше виявлено глаукому у 16 пацієнтів, підтверджено діагноз «глаукома» у 65 пацієнтів, знято діагноз «глаукома» 10 пацієнтам. Також за час функціонування, на базі кабінету пройшли стажування лікарі-офтальмологи усіх поліклінік міста Львова.

Довідка. У світі зареєстровано 105 млн. хворих на глаукому, серед них понад 12 млн. пацієнтів, сліпих внаслідок глаукоми. Приріст хворих на глаукому складає приблизно 20 млн. осіб протягом 10 років, тобто з кожним роком їх стає більше на 2 мільйони. Динаміка захворюваності на глаукому в Україні характеризується аналогічними тенденціями та є невтішною. В Україні 220 тис. людей страждають на цю недугу. Щорічно виявляється 25 тис. нових випадків захворювання. В Україні глаукома складає 16,9% в структурі первинної інвалідності по зору, посідаючи третє місце, в той же час в Європі на глаукому припадає 12% усіх випадків сліпоти.