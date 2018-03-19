У Львові під час роботи уразило струмом диспетчера «Артенерго»

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, небезпечна подія сталася 18 березня о 15:24 у м. Львові на куті вул. Курмановича і Данила Апостола. Під час проведення ремонтних робіт у трансформаторній підстанції отримав ураження електричним струмом диспетчер ПП «Артенерго», мешканець села Давидів Пустомитівського району 1991 року народження. У чоловіка термічні опіки обличчя, рук і ніг. Загалом опіки 1-4 ступенів становлять 35% тіла. Чоловіка у важкому стані госпіталізували у 8 обласну клінічну лікарню.

Обставини події з’ясовуються.