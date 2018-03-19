Обласна бібліотека запрошує на Всеукраїнський тиждень дитячого читання (програма)

19 березня у Львівській обласній бібліотеці для дітей розпочався Всеукраїнський тиждень дитячого читання

Традиційно наприкінці березня в усіх книгозбірнях України проходить такий тиждень. Під час нього в бібліотеці ще активніше вируватиме життя і відбуватиметься багато цікавих заходів – презентацій, книжкових виставок, творчих зустрічей, майстер-класів, читань.

Сьогодні, 19 березня, об 11:00 у бібліотеці відбувся Літературний сніданок (для наймолодших читачів). А о 14:00 – Всеукраїнського тижня дитячого читання.«Читаємо на канапі» з актором Дмитром Наумцем + авторський майстер-клас.

Вівторок, 20 березня

Обласний День дитячого читання + Міжнародний день щастя

10:00 Книжковий дитячий садок «Левеня» : казко терапія для наймолодших читачів

10:45 Зустріч із письменницею Любов’ю Відутою

11:00 Time – проект «Добрий календар»: літературний лабіринт «У пошуках щастя»

Впродовж дня: до 100-річчя від дня народження В. Сухомлинського читаємо твори письменника

Середа, 21 березня

Всесвітній день поезії

13:00 Поетичний слем «Прочитано серцем»- творча зустріч із львівськими поетами.

Четвер, 22 березня

10:30 Клуб для немовлят «Леопузики» : читаємо з пелюшок для наших діточок

18:00 Поетично – музична зустріч «Весніє щастя у моїй душі»у рамках проекту «Літературні зустрічі на Винниченка, 1»

П’ятниця, 23 березня

16:00 У майстерні дитячої ілюстрації «Мальована книга» читаємо та малюємо ілюстрації до твору Фелікса Зальтена «Бембі» з нагоди 95-річчя книги.

Неділя, 25 березня

13:00 Майстерня Ч.З. виготовляємо книжкові закладки

14:00 Літературний клуб для підлітків «Читацькі марципани»: святкуємо день народження ЕннШирлі («Енн із Зелених дахів» Люсі-Мод Монтгомері)