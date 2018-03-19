Обласна бібліотека запрошує на Всеукраїнський тиждень дитячого читання (програма)
Традиційно наприкінці березня в усіх книгозбірнях України проходить такий тиждень. Під час нього в бібліотеці ще активніше вируватиме життя і відбуватиметься багато цікавих заходів – презентацій, книжкових виставок, творчих зустрічей, майстер-класів, читань.
Сьогодні, 19 березня, об 11:00 у бібліотеці відбувся Літературний сніданок (для наймолодших читачів). А о 14:00 – Всеукраїнського тижня дитячого читання.«Читаємо на канапі» з актором Дмитром Наумцем + авторський майстер-клас.
Вівторок, 20 березня
Обласний День дитячого читання + Міжнародний день щастя
10:00 Книжковий дитячий садок «Левеня» : казко терапія для наймолодших читачів
10:45 Зустріч із письменницею Любов’ю Відутою
11:00 Time – проект «Добрий календар»: літературний лабіринт «У пошуках щастя»
Впродовж дня: до 100-річчя від дня народження В. Сухомлинського читаємо твори письменника
Середа, 21 березня
Всесвітній день поезії
13:00 Поетичний слем «Прочитано серцем»- творча зустріч із львівськими поетами.
Четвер, 22 березня
10:30 Клуб для немовлят «Леопузики» : читаємо з пелюшок для наших діточок
18:00 Поетично – музична зустріч «Весніє щастя у моїй душі»у рамках проекту «Літературні зустрічі на Винниченка, 1»
П’ятниця, 23 березня
16:00 У майстерні дитячої ілюстрації «Мальована книга» читаємо та малюємо ілюстрації до твору Фелікса Зальтена «Бембі» з нагоди 95-річчя книги.
Неділя, 25 березня
13:00 Майстерня Ч.З. виготовляємо книжкові закладки
14:00 Літературний клуб для підлітків «Читацькі марципани»: святкуємо день народження ЕннШирлі («Енн із Зелених дахів» Люсі-Мод Монтгомері)