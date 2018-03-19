На Верецькому перевалі вшанували пам’ять січовиків Карпатської України

У неділю, 18 березня, на Верецькому перевалі у с. Климець Сколівського району відбулися заходи, приурочені до 79-річчя проголошення незалежності Карпатської України та розстрілу карпатських січовиків, які її захищали

Загалом участь у заході взяли більше тисячі осіб – делегації з усіх районів Львівщини, – інформує прес-служба ЛОДА. Представники влади та громадськість поклали квіти до меморіалу січовиків Карпатської України. Опісля відбулось скорботне віче.

До присутніх звернувся голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

«Окупант немає віросповідання, немає національності. Окупант – це той хто ступив на нашу землю, тільки тому, що бачив в Україні слабку державу. Нам сьогодні треба демонструвати усьому світові і самим собі, що Україна вже не буде такою, як у 1939 році, ніколи не буде такою, як у 2014 році – щоб комусь хотілось зайти на нашу землю зі зброєю. Ніхто і ніколи нам не буде визначати, які свята святкувати і яких героїв вшановувати. На цьому меморіалі ми демонструємо світові нашу єдність, пам’ять і віру. Та ми не плачемо на могилах, ми єднаємось і гуртуємось. За три роки створили двохсотсорокатисячну армію – сильну і озброєну. Завдяки нашим героям сьогодні на Львівщині можемо спокійно жити, думати про розвиток держави. Тому що наша нація єдина і могутня», – наголосив Синютка.

На меморіальному кладовищі Січовиків Карпатської України вже спочиває 22 Героя. 15 жовтня 2017 року урочисто відкрили Меморіальний комплекс полеглим січовикам Карпатської України.