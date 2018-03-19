На Львівщині зросла захворюваність на грип та ГРВІ

За минулий тиждень, від 11 до 18 березня, в області захворіло на грип і гострі респіраторні інфекції 12 412 осіб

Це на 415 випадків більше, ніж за попередній тиждень, – інформує ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України». Інтенсивний показник захворюваності становить 491,4 при епідемічному порозі 622,7. За цей час в області захворіло 7 323 дитини до 17років. Питома вага таких дітей – 58,9%.

У Львові впродовж минулого тижня захворіло 4 099 осіб, тижнем раніше – 3 871 особа. Інтенсивний показник останнього тижня – 531,3 при епідпорозі 963,1. Серед хворих частка дітей до 17 років становить 52,8%. Перевищення епідемічних порогів у вікових групах не зареєстровано.

Протягом 11 тижня госпіталізовано з діагнозом ГРІ в інфекційні стаціонари області 384 осіб (3,1%), з них 287 – діти віком до 17 років.

Від початку епідсезону, з 2 жовтня 2017 року в області захворіло на гострі респіраторні інфекції 258 023 особи, з них 157 039 дітей до 17 років (60,9%). Із загального числа захворілих, в інфекційні стаціонари госпіталізовано 5 038 осіб (1,9%), з них 3 918 – діти до 17 років.

Вірусологічна лабораторія ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» від початку епідемічного сезону дослідила 217 зразків матеріалу від пацієнтів із підозрою на грип та ГРІ. У 41 особи виявлено вірус грипу В, в 3 осіб – вірус грипу А, в т.ч. 1 вип. (А(Н3). Серед збудників ГРВІ виявлено риновіруси, РС-віруси, аденовіруси, бокавіруси та віруси парагрипу ІІ типу.