Львівський театр ляльок запрошує разом відсвяткувати День театру

Театр пропонує «святковий набір» подій, які познайомлять ближче з таємницями закладу та принесуть порцію задоволення відвідувачам

Всесвітній день театру святкують 27 березня. За переказами, прем’єра першої театральної вистави у Стародавньому Римі відбулась саме 27 березня, хоча історики цього не довели.

Всесвітній день театру не є державним святом чи вихідним днем. Але це не заважає вважати його професійним святом театральних діячів і робітників всіх театрів. Низка театрів бере участь у театральних фестивалях, концертах, інші готують прем’єрні вистави.

Долучитися до святкувань «разом і по-різному» пропонує і Львівський академічний обласний театр ляльок.

Зокрема, можна святкувати і навчатися. Театр запрошує на майстерні від художників та акторів, де можна буде власноруч зробити свою ляльку або спробувати побути актором-ляльководом.

Можна святкувати та відкривати театр ляльок з іншого боку – буквально. Всі охочі можуть відвідати екскурсії «Закапелками театру».

Можна святкувати, дивлячись нову прем’єру. «Таємниця Лісовичка» буде відкрита вже 25 березня, в неділю. Головний режисер театру Володимир Підцерковний готує казку про пригоди, лісовиків і незвичайні таємниці, які допомагають робити добрі справи.

Докладніше про виставу – https://www.facebook.com/events/2128525680716515/

Поміж цим з 24-го березня до 15 квітня в театрі експонуватимуть виставку студентських театральних плакатів, зроблених спеціально для вистав, які є в репертуарі Львівського театру ляльок. Можливо, найкраща з робіт виставки стане репертуарною афішею до вистави.

Більше про виставку – https://www.facebook.com/events/176520702990048/

Каса працює щоденно, крім понеділка з 11:00 – 18:00

79008, м. Львів, пл. Данила Галицького, 1

E-mail: lviv.puppet@gmail.com

Сайт : lvivtelesyk.com.ua

Facebook-сторінка: facebook.com/LvivPuppetTheater