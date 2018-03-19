Львівський театр ляльок запрошує разом відсвяткувати День театру
Всесвітній день театру святкують 27 березня. За переказами, прем’єра першої театральної вистави у Стародавньому Римі відбулась саме 27 березня, хоча історики цього не довели.
Всесвітній день театру не є державним святом чи вихідним днем. Але це не заважає вважати його професійним святом театральних діячів і робітників всіх театрів. Низка театрів бере участь у театральних фестивалях, концертах, інші готують прем’єрні вистави.
Долучитися до святкувань «разом і по-різному» пропонує і Львівський академічний обласний театр ляльок.
Зокрема, можна святкувати і навчатися. Театр запрошує на майстерні від художників та акторів, де можна буде власноруч зробити свою ляльку або спробувати побути актором-ляльководом.
- Реєстрація – https://goo.gl/viKpZs
- Подробиці – https://www.facebook.com/events/1556757304443525/
Можна святкувати та відкривати театр ляльок з іншого боку – буквально. Всі охочі можуть відвідати екскурсії «Закапелками театру».
- Реєстрація – https://goo.gl/pGkpLb
- Подробиці – https://www.facebook.com/events/2070318373213134/
Можна святкувати, дивлячись нову прем’єру. «Таємниця Лісовичка» буде відкрита вже 25 березня, в неділю. Головний режисер театру Володимир Підцерковний готує казку про пригоди, лісовиків і незвичайні таємниці, які допомагають робити добрі справи.
- Докладніше про виставу – https://www.facebook.com/events/2128525680716515/
Поміж цим з 24-го березня до 15 квітня в театрі експонуватимуть виставку студентських театральних плакатів, зроблених спеціально для вистав, які є в репертуарі Львівського театру ляльок. Можливо, найкраща з робіт виставки стане репертуарною афішею до вистави.
- Більше про виставку – https://www.facebook.com/events/176520702990048/
Каса працює щоденно, крім понеділка з 11:00 – 18:00
79008, м. Львів, пл. Данила Галицького, 1
E-mail: lviv.puppet@gmail.com
Сайт : lvivtelesyk.com.ua
Facebook-сторінка: facebook.com/LvivPuppetTheater