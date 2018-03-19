Двоє львів’ян обікрали магазин у Сокільниках

У Пустомитівський відділ поліції 18 березня надійшло повідомлення про крадіжку з одного з магазинів у селі Сокільники. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як з’ясували правоохоронці, коли продавець відлучилась у підсобне приміщення, з каси магазину було викрадено виручку у сумі більше трьох з половиною тисяч гривень. Також встановлено, що до скоєння злочину причетні двоє львів’ян, віком 24 та 30 років.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до пяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Одного із зловмисників затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.