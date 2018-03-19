Цього року з міського бюджету Львова виділять кошти на ремонти в чотирьох театрах
Протягом 2018 року ремонтні роботи проводитимуть в чотирьох театрах: академічний духовний театр «Воскресіння», Перший український театр для дітей та юнацтва, драматичний театр ім. Лесі Українки, академічний театр ім. Леся Курбаса.
Тривають ремонтні роботи глядацького залу, а також реконструкція системи електропостачання в академічному театрі «Воскресіння». Заплановано ремонтні роботи даху. Закінчити всі роботи планують наприкінці 2018 року.
У драматичному театрі ім. Лесі Українки тривають реставраційно-ремонтні роботи дахів і фасадів. Триває виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи опалення.
На завершальному етапі – роботи з капітального ремонту Першого українського театру для дітей та юнацтва із врахуванням доступності для осіб з інвалідністю. Завершення робіт заплановано на квітень 2018 року.
«Ми маємо 5 муніципальних театрів. Торік розпочали роботи в театрі імені Лесі Українки. Маємо ПКД на реставраційно-ремонтні роботи дахів та фасадів на загальну суму 10,5 млн грн. Минулого року було виконано протиаварійні роботи, тому що була в аварійному стані стіна, протікали дахи, в тому числі й на велику сцену. Було замінено покриття дахів і зроблено протиаварійні роботи стін на суму 1,5 млн грн. продовжуємо цього року реставраційно-ремонтні роботи, один із фасадів уже на завершальному етапі, також реставруємо всі вікна і двері. Зараз на стадії виготовлення ПКД на систему опалення. Це один із двох театрів, який має внутрішній дворик. Хочемо, щоб він у майбутньому став літньою сценою або публічним простором, який можна було б використовувати для літніх вистав і для різноманітних міських заходів. Паралельно будемо працювати над малою сценою і будемо її перетворювати її на такий простір, для використання аматорських театрів інших театрів міста Львова», – розповіла Наталія Бунда, директор департаменту розвитку.
За її словами, у театрі «Воскресіння» цього року мають завершити ремонт, який там відбувається.
«Торік у Першому українському театрі для дітей та юнацтва було зроблено умови доступності. Також ми виграли маленький грант і отримаємо 50 тис грн на те, щоби закупити аудіоапаратуру для незрячих людей», – додала вона.
Львівський академічний духовний театр «Воскресіння»
|Вид робіт
|Вартість, грн
|Передбачено в бюджеті
|Проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану даху
|985 000,00
|500 000,00
|Підлога
|321 000,00
|Реконструкція системи електропостачання
|190 000,00
|Всього:
|1 011 000,00
Перший український театр для дітей та юнацтва
|Вид робіт
|Вартість, грн
|Передбачено в бюджеті
|Капітальний ремонт дворика
|187 605,00
|187 605,00
|Закінчення ремонту по доступності
|12 395,00
|12 395,00
|Всього:
|200 000,00
|200 000,00
Львівський драматичний театр імені Лесі Українки
|Вид робіт
|Вартість, грн
|Передбачено в бюджеті
|Капітальний ремонт внутрішнього дворика
|800 000,00
|Виготовлення ПКД на реконструкцію системи опалення
|500 000,00
|Реставраційно-ремонтні роботи дахів та фасадів
|3 500 000,00
|Всього:
|4 800 000,00
Львівський академічний театр імені Леся Курбаса
|Вид робіт
|Вартість, грн
|Передбачено в бюджеті
|Реставраційні роботи системи опалення
|100 000,00
|Всього:
|100 000,00