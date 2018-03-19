Цього року з міського бюджету Львова виділять кошти на ремонти в чотирьох театрах

На ремонтні та реставраційні роботи театрів із міського бюджету Львова передбачено 6,1 млн грн, а на придбання обладнання та реквізиту для театрів – 500 тис. грн

Протягом 2018 року ремонтні роботи проводитимуть в чотирьох театрах: академічний духовний театр «Воскресіння», Перший український театр для дітей та юнацтва, драматичний театр ім. Лесі Українки, академічний театр ім. Леся Курбаса.

Тривають ремонтні роботи глядацького залу, а також реконструкція системи електропостачання в академічному театрі «Воскресіння». Заплановано ремонтні роботи даху. Закінчити всі роботи планують наприкінці 2018 року.

У драматичному театрі ім. Лесі Українки тривають реставраційно-ремонтні роботи дахів і фасадів. Триває виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи опалення.

На завершальному етапі – роботи з капітального ремонту Першого українського театру для дітей та юнацтва із врахуванням доступності для осіб з інвалідністю. Завершення робіт заплановано на квітень 2018 року.

«Ми маємо 5 муніципальних театрів. Торік розпочали роботи в театрі імені Лесі Українки. Маємо ПКД на реставраційно-ремонтні роботи дахів та фасадів на загальну суму 10,5 млн грн. Минулого року було виконано протиаварійні роботи, тому що була в аварійному стані стіна, протікали дахи, в тому числі й на велику сцену. Було замінено покриття дахів і зроблено протиаварійні роботи стін на суму 1,5 млн грн. продовжуємо цього року реставраційно-ремонтні роботи, один із фасадів уже на завершальному етапі, також реставруємо всі вікна і двері. Зараз на стадії виготовлення ПКД на систему опалення. Це один із двох театрів, який має внутрішній дворик. Хочемо, щоб він у майбутньому став літньою сценою або публічним простором, який можна було б використовувати для літніх вистав і для різноманітних міських заходів. Паралельно будемо працювати над малою сценою і будемо її перетворювати її на такий простір, для використання аматорських театрів інших театрів міста Львова», – розповіла Наталія Бунда, директор департаменту розвитку.

За її словами, у театрі «Воскресіння» цього року мають завершити ремонт, який там відбувається.

«Торік у Першому українському театрі для дітей та юнацтва було зроблено умови доступності. Також ми виграли маленький грант і отримаємо 50 тис грн на те, щоби закупити аудіоапаратуру для незрячих людей», – додала вона.

Львівський академічний духовний театр «Воскресіння»

Вид робіт Вартість, грн Передбачено в бюджеті Проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану даху 985 000,00 500 000,00 Підлога 321 000,00 Реконструкція системи електропостачання 190 000,00 Всього: 1 011 000,00

Перший український театр для дітей та юнацтва

Вид робіт Вартість, грн Передбачено в бюджеті Капітальний ремонт дворика 187 605,00 187 605,00 Закінчення ремонту по доступності 12 395,00 12 395,00 Всього: 200 000,00 200 000,00

Львівський драматичний театр імені Лесі Українки

Вид робіт Вартість, грн Передбачено в бюджеті Капітальний ремонт внутрішнього дворика 800 000,00 Виготовлення ПКД на реконструкцію системи опалення 500 000,00 Реставраційно-ремонтні роботи дахів та фасадів 3 500 000,00 Всього: 4 800 000,00

Львівський академічний театр імені Леся Курбаса